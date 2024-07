'Feyenoord heropent onderhandelingen met Italianen: ruildeal alsnog bespreekbaar'

Feyenoord heeft de gesprekken met Lazio over een transfer van hervat, zo meldt La Gazzetta Dello Sport zaterdagochtend. De 25-jarige aanvallende middenvelder zou volgens de roze sportkrant mogelijk betrokken kunnen worden in een ruildeal waarbij de omgekeerde weg zou bewandelen.

Afgelopen zomer nam Feyenoord Stengs voor een bedrag van zes miljoen euro over van het Franse OGC Nice. De oud-speler van AZ, die het voorgaande seizoen op huurbasis doorbracht bij het Belgische Royal Antwerp FC en met die club de dubbel won, maakte in De Kuip een prima debuutseizoen door. In 43 wedstrijden in alle competities scoorde Stengs acht keer en bereidde hij achttien treffers van een teamgenoot voor.

In juni doken de geruchten al op dat Lazio - afgelopen seizoen in de groepsfase van de Champions League nog tegenstander van Feyenoord - deze zomer zaken zou willen doen en Stengs naar Rome zou willen halen. Stengs bevestigde de verhalen begin juli voor de camera's van ESPN, maar bezwoer daarbij direct dat de belangstelling 'vooralsnog niet concreet' zou zijn.

Volgens La Gazzetta is dat inmiddels dus wél het geval en zijn de contacten tussen Feyenoord en Lazio 'de afgelopen uren' opnieuw aangehaald. "Feyenoord is altijd bereid geweest de speler te laten gaan", weet de krant. Een ruildeal waarbij ook Lazio-speler Isaksen wordt betrokken zou inmiddels ook een optie zijn: "Lazio zou nu bereid zijn de Deen te laten vertrekken", leest het. Overigens zou ook het Fenerbahçe van José Mourinho zich graag met Isaksen versterken, zo weet de sportkrant.

