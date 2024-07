Calvin Stengs bevestigt interesse van Italiaanse topclub

heeft de interesse van Lazio Roma in hem voor de camera van ESPN bevestigd. De 25-jarige aanvallende middenvelder van Feyenoord, die ook als vleugelaanvaller uit de voeten kan, liet afgelopen seizoen een prima indruk achter bij Feyenoord en mag zich heugen op de interesse van de Italiaanse topclub.

“Dat klopt wel”, bevestigt Stengs tegenover Sinclair Bischop. “Maar vooralsnog is het nog niet concreet”, voegt hij eraan toe. De aanvallende middenvelder is blij dat hij bij Feyenoord is en benadrukt dat hij pas een jaar bij de Rotterdamse club speelt. “Dus ik zie wel wat er allemaal gebeurt.”

Stengs kwam vorig jaar zomer over van het Franse OGC Nice en was in 43 officiële wedstrijden goed voor acht doelpunten en achttien assists. Met zijn goede prestaties voor Feyenoord wist hij zich bovendien weer in de kijker te spelen bij het Nederlands elftal, zo speelde hij in het EK-kwalificatieduel tegen Gibraltar de gehele wedstrijd en was hij goed voor drie treffers.

Eerder al wist Gianluci Di Marzio te melden dat de Italiaanse topclub zich heeft gemeld bij Feyenoord voor de diensten van Stengs. Het is de bedoeling dat de Nederlander in de Italiaanse hoofdstad Luis Alberto moet doen vergeten. De Spaanse middenvelder maakte recentelijk de overstap naar het Qatarese Al-Duhail.

