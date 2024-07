Jeroen Stekelenburg: 'Hij bedoelt het waarschijnlijk niet zo kwaad, zo gaat hij nu eenmaal vaak met mensen om'

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg gaat in een interview met de Volkskrant in op de verschillen tussen de huidige bondscoach Ronald Koeman en diens voorganger, Louis van Gaal. De voorkeur van de 50-jarige verslaggever gaat uit naar Koeman, Stekelenburg legt uit hoe hij de interviews met met Van Gaal heeft beleefd.

De ochtendkrant legt Stekelenburg zeven dilemma's voor en vraagt de verslaggever onder meer te kiezen tussen beide bondscoaches. "Ronald Koeman", luidt het antwoord van de journalist. "Bij Louis van Gaal is er altijd reuring en polemiek. Hem interviewen – ik heb dat in zijn tijd als bondscoach tientallen keren gedaan – is natuurlijk veel spannender. Maar je voelt je als volwassen man ook weleens in de hoek gezet. Dat bedoelt hij waarschijnlijk niet zo kwaad, zo gaat hij nu eenmaal vaak met mensen om", legt Stekelenburg uit. "‘Na zijn bondscoachschap heb ik nog weleens met hem gemaild. Zijn reacties sloot hij altijd af met ‘LVG'", onthult de verslaggever.

Van Gaal had het Nederlands elftal in drie verschillende periodes onder zijn hoede. De eerste, vanaf 2000, verliep dramatisch. Oranje wist zich onder leiding van de succestrainer niet te kwalificeren voor het WK van 2002, waarop Van Gaal in 2001 vertrok en zijn clubloopbaan zou vervolgen bij FC Barcelona, Ajax (als technisch directeur), AZ en Bayern München. In 2012 keerde hij terug als keuzeheer, deze keer haalde hij het WK wél en verraste Nederland door in Brazilië beslag te leggen op het brons. Van Gaal vertrok daarop naar Manchester United, maar keerde vijf jaar na zijn ontslag bij de Mancunians, in 2021, opnieuw terug bij Oranje. Deze keer coachte hij de nationale ploeg naar de kwartfinale van het WK in Qatar, waarin de latere wereldkampioen Argentinië na strafschoppen het te sterk was.

Na het derde - en vermoedelijk laatste - afscheid van Van Gaal keerde Koeman terug als bondscoach. Stekelenburg noemt de huidige keuzeheer 'supercorrect'. "Hij kan van zich afbijten, maar als je een vraag stelt, krijg je gewoon antwoord. Dat is waardevol." Als voorbeeld haalt hij het interview na de laatste poulewedstrijd op het voorbije EK aan: "Na de 2-3 tegen Oostenrijk zei ik tegen hem dat het een wanvertoning was. Daar heb ik veel kritiek op gekregen, maar ik meende dat en dat gevoel zal bij veel kijkers hebben geleefd. Na die vraag hadden Koeman en ik ook een prettig gesprek", aldus Stekelenburg.