Koeman haalt uit naar Barcelona en streept alvast één vervanger van De Jong weg

zal niet vervangen in de EK-selectie van het Nederlands elftal, zo maakt bondscoach Ronald Koeman duidelijk na de 4-0 zege op IJsland. Timber behoorde nog tot de voorselectie, maar was niet fit. Koeman haalt in een interview met de NOS ook uit naar Barcelona, de club van De Jong.

Koeman vertelt dat hij maandagmiddag ‘rond een uur of vier, half vijf’ hoorde dat De Jong het EK niet kon halen. Zondag deelde hij nog een overwegend positieve update over de middenvelder, die had meegetraind. “We hebben geen spelletje gespeeld, of het maar positiever ingezien dat het misschien was. We wisten wat we wilden, alleen uit tests is gebleken dat hij dit nog niet kan.”

"Hij krijgt iedere keer reactie vanuit de training die hij doet", legt Koeman uit. "Dan constateer je dat hij zelfs de komende drie weken niet honderd procent fit is om op dit niveau te kunnen spelen. Dan kun je hem erbij houden, maar dat heeft geen enkele zin."

Koeman haalt vervolgens uit naar zijn oude club Barcelona, waar De Jong onder contract staat. “We moeten ook kijken naar de gezondheid van de speler. De speler heeft een verleden met deze blessure en de club daar heeft dat risico wel met hem genomen. Wij zitten met de gebakken peren met Frenkie de Jong.”

De bondscoach zegt dat hij een vervanger zal oproepen, maar Timber zal dat in ieder geval niet zijn. Die is niet fit. Koeman lijkt al te weten wie hij gaat oproepen. "Ik heb wel iets in mijn hoofd, maar dat zal ik eerst intern communiceren." Verder laat Koeman weten dat hij dinsdagochtend meer duidelijkheid hoopt te hebben over Teun Koopmeiners, die geblesseerd raakte aan de lies tijdens de warming-up. Het voorgevoel is niet goed, erkent Koeman.

