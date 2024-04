Voetbaltickets te koop: Chelsea - Tottenham Hotspur, Juventus - AC Milan, Barcelona - Valencia en Man City - Wolverhampton

Ben je klaar om de opwinding van het voetbalveld rechtstreeks te ervaren? Pak je kans om live getuige te zijn van enkele van de meest meeslepende wedstrijden van het seizoen! In de ticketshop van FCUpdate kun je tickets kopen voor meerdere internationale topwedstrijden. Hier zijn de komende topwedstrijden waar je tickets voor kunt bemachtigen.

Wanneer: 2 mei 2024, 19:30

Waar: Stamford Bridge, Londen

Prijs: Vanaf €445

De Premier League staat bekend om zijn intense rivaliteit en onvoorspelbare wendingen, en deze wedstrijd tussen Chelsea en Tottenham Hotspur zal geen uitzondering zijn. Nederlandse fans kunnen uitkijken naar een speler zoals Micky van de Ven van Tottenham Hotspur. Het belooft een wedstrijd vol spanning te worden op het iconische Stamford Bridge. Mis deze kans om de Premier League live te ervaren!

Wanneer: 27 april 2024, 18:00

Waar: Juventus Stadium, Turijn

Prijs: Vanaf €135

In de Serie A ontmoeten Juventus FC en AC Milan elkaar voor een episch duel in het Juventus Stadium. Nederlandse fans kunnen uitkijken naar Tijani Reijnders van AC Milan terwijl hij zijn team leidt tegen Juventus. Met beide teams die strijden om de toppositie in de competitie, belooft deze wedstrijd veel passie en strijd. Grijp je kans!

Wanneer: 29 april 2024, 21:00

Waar: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Prijs: Vanaf €124

Barcelona neemt het op tegen Valencia CF in een boeiende confrontatie in het Estadi Olímpic Lluís Companys. Barcelona moet winnen om de achtervolging op Real Madrid vol te houden. Met Barcelona’s kenmerkende stijl van aanvallend voetbal en talent op het veld, belooft deze wedstrijd een waar spektakel te worden voor alle voetbalfans. Een wedstrijd die je niet wil missen!

Wanneer: 4 mei 2024, 17:30

Waar: Etihad Stadium, Manchester

Prijs: Vanaf €364

Manchester City neemt het op tegen Wolverhampton Wanderers in een spannende wedstrijd in het Etihad Stadium. Nederlandse fans kunnen uitkijken naar spelers zoals Nathan Aké van Manchester City. Mis je kans niet om er live bij te zijn in het Etihad Stadium!

Alleen tickets, geen reis

In de ticketshop worden losse tickets aangeboden voor internationale wedstrijden. Reiskosten en verblijf zijn dus niet inbegrepen.

Wil je een voetbalwedstrijd bezoeken, maar heb je nog vragen over een bepaalde wedstrijd of wil je bijvoorbeeld met een grote groep gaan? Neem dan contact op met ons support team of bekijk onze FAQ pagina.