Wanneer is de huldiging van PSV en wat is het programma?

PSV is zondagmiddag kampioen van Nederland geworden via een overwinning op Sparta Rotterdam. Wat weten we over de huldiging van PSV in Eindhoven?

Wanneer is de huldiging van PSV?

De huldiging is een dag na de wedstrijd al, dus op maandag 6 mei. De PSV-selectie doet om 15.45 uur een ereronde in het Philips Stadion. Het huldigingsprogramma in het stadion duurt van 15.45 tot 16.30 uur. Na de ereronde vertrekt de PSV-selectie en staf op de platte kar naar het Stadhuis.

Programma huldiging 6 mei

• 15.00 uur - Start festiviteiten op het Stadhuisplein, de Markt en het 18 Septemberplein

• 15.45 uur - Start festiviteiten in het Philips Stadion

• 17.00 uur - Vertrek PSV-selectie en staf vanaf het Philips Stadion, route door de stad

• 18.45 uur - Verwachte aankomst Stadhuisplein

• 19.00 uur - Huldiging op het bordes van het Stadhuis

• 20.00 uur - Einde programma Stadhuisplein, Markt en 18 Septemberplein

Fans kunnen ook op het 18 Septemberplein en de Markt terecht om de huldiging te volgen op grote schermen. En bij grote drukte ook op het Catharinaplein en de Oude Stadsgracht. Buiten deze evenementlocaties zijn er op de dag van de huldiging ook initiatieven (buitenbarren) op bepaalde plekken in de rest van de stad. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Eindhoven.