De apotheose: dit staat er nog op het spel tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie

Er zijn al een aantal dingen zeker vóór de laatste speelronde van de Eredivisie dit seizoen begint, maar lang niet alles. Hieronder is te lezen waarom sommige ploegen nog tot het uiterste moeten gaan tijdens de seizoensafsluiter.

Degradatiezorgen

We weten al dat Vitesse en FC Volendam volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zullen spelen. De Arnhemmers hadden zelfs zonder 18 punten aftrek waarschijnlijk niet voldoende punten gehad om het seizoen te overleven, terwijl FC Volendam ondertussen tien punten achterstaat op plaats 16.

RKC Waalwijk en Excelsior gaan op de laatste dag bepalen wie zich direct veilig speelt. Beide teams staan momenteel op 29 punten, maar RKC heeft een beter doelsaldo, waarbij het verschil drie goals bedraagt. De Brabanders spelen in Eindhoven tegen het van Ibiza-uitkaterende PSV, terwijl Excelsior uit naar stadgenoot Feyenoord moet. De kans is vrij groot dat RKC én Excelsior beide verliezen, waardoor het doelsaldo uitsluitsel moet gaan brengen. De uiteindelijk laagst gepositioneerde ploeg van de twee moet play-offs om promotie/degradatie spelen en kan in het ergste gevallen afzakken naar de Keuken Kampioen Divisie.

Strijd om de bronzen medaille

De eerste twee plekken van de ranglijst zijn al vergeven aan respectievelijk PSV en Feyenoord, maar daarachter zijn er nog twee teams in de race voor het laatste Champions League-ticket. FC Twente heeft momenteel het voordeel; AZ staat twee punten achter op de ploeg uit Enschede, terwijl het doelsaldo vergelijkbaar is. FC Twente moet op de laatste speeldag naar Zwolle voor een ontmoeting met PEC, terwijl AZ thuis speelt tegen FC Utrecht.

De Alkmaarders moeten winnen als zij nog kans willen maken op de derde plek. Mocht dat gebeuren en FC Twente verliest, is het laatste Champions League-ticket voor AZ. Bij een gelijkspel van de ploeg uit Enschede en winst van AZ gaat het doelsaldo een rol spelen, waarbij de laatstgenoemde ploeg bij een overwinning van meer dan één goal verschil de 'bronzen medaille' krijgt toegewezen. De nummer drie speelt voorrondes Champions League, de nummer vier krijgt een direct ticket voor de Europa League.

Het doelsaldo én het puntenaantal van beide teams kan ook nog identiek worden, waarna er wordt gekeken naar onderling resultaat. Beide ploegen versloegen hun concurrent thuis met 2-1, dus levert dat ook geen uitsluitsel op. In dat speciale scenario zal een beslissingswedstrijd bepalen wie er dit seizoen als derde eindigt.

Play-offs om Europees voetbal

De nummer zes tot en met negen spelen na de competitie nog play-offs voor het laatste Conference League-ticket. De ploegen, die daaraan mee gaan doen zijn NEC, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles. Dit seizoen wordt in één duel beslist wie er naar de volgende doorstoot: op 23 mei neemt de nummer 6 het thuis op tegen de nummer 9, terwijl de nummer 7 de nummer 8 op bezoek krijgt. Vervolgens wordt de finale gespeeld.

Alle vier genoemde teams kunnen tijdens de laatste speelronde nog een plekje stijgen óf dalen, wat nog gevolgen kan hebben op het speelschema van de play-offs. NEC heeft momenteel 50 punten, FC Utrecht 49, Sparta 46 en Go Ahead Eagles 43. Alle vier teams spelen zondag op papier relatief simpele potjes, behalve FC Utrecht, dat naar Alkmaar moet voor een ontmoeting met AZ.

Topscorerstitel

Er zijn eigenlijk nog twee grote kanshebbers voor de topscorerstitel van dit seizoen. De een is de huidige lijstaanvoerder, de Griek Vangelis Pavlidis met 28 doelpunten, de spits van AZ. Luuk de Jong van PSV is de andere kanshebber, die één goal minder heeft gemaakt. Toch knap van de Griekse spits, als je bedenkt dat hij vier strafschoppen minder heeft benut dan De Jong en hij niet in het kampioenselftal speelt. De nummer drie op de topscorerslijst is Santiago Giménez, maar het moet wel heel gek lopen wil de Mexicaan nog meedingen om deze eer.

De Jong speelt zondag nog thuis tegen RKC Waalwijk, terwijl Pavlidis in eigen huis FC Utrecht zal treffen. Met de kennis dat RKC buitenshuis 1,75 doelpunt per wedstrijd moest incasseren en de ploeg uit de Domstad 1,31 doelpunt per wedstrijd tegen krijgt, heeft Luuk de Jong wel een voordeel. Maar hoe gaat de Ibiza-trip van PSV effect hebben op het spel van de ploeg van Peter Bosz? En de strijd voor de derde plek op dat van AZ? Het zou zomaar kunnen dat beide spitsen na zondag op een gelijk aantal doelpunten eindigen. Eigenlijk zou de aanvaller met de minste benutte strafschoppen dan de topscorer moeten worden, maar zo zijn de regels niet.

