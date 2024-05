Blijft de kampioensploeg bij elkaar? Drie PSV’ers geven antwoord

PSV is zondag glansrijk kampioen geworden van de Eredivisie. Maar hoe groot is de kans dat de club volgend seizoen nog een vergelijkbare selectie heeft, na dit succes?

Guus Til denkt dat teams over de grens niet liggen te slapen en in Eindhoven spelers willen gaan oppikken. De middenvelder schat in dat het seizoen van PSV in het buitenland wel indruk maakt “In de voetballerij is het wel zo dat het moeilijk is iedereen bij elkaar te houden na zo’n succes, met een team dat zo goed speelt. Zeker in de Eredivisie.”

Artikel gaat verder onder video

Jerdy Schouten geeft aan dat er onderling wel eens gesproken wordt over ieders plannen. “Als spelers praten we wel eens over de toekomst, het zal lastig zijn iedereen te behouden.” De middenvelder annex verdediger denkt ook aan de financiële kant van een voetbalclub. “Als club moet je soms ook verkopen als de prijs voor een speler goed is.” Zo zou een Johan Bakayoko voor veel geld de deur uit kunnen gaan komende zomer.

Luuk de Jong sloot zich aan bij de woorden van zijn teamgenoten, vertelt hij bij De Telegraaf. “Dat is het lastige in Nederland. De topclubs in het buitenland kunnen hun team bij elkaar houden, hier worden jongens weggekocht. Het is moeilijker, maar ook knapper als je kunt zorgen dat je op hetzelfde niveau blijft.” Wel had de topscorer van de Eindhovenaren nog positief nieuws over zijn eigen toekomst. “Natuurlijk weet je nooit wat er nog gaat veranderen, maar als ik me goed blijf voelen, zou ik het fantastisch om hier nog een paar jaar te spelen en dan ook af te sluiten.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV hakt knoop door en wil aflopend contract tóch verlengen: 'Duidelijk dat Bosz hem heel erg waardeert'

PSV gaat een poging wagen het aflopende contract van een basisspeler te verlengen.