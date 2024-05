Engelse YouTuber organiseert geweldige actie voor zijn voetbalclub, maar het eindigt allemaal in mineur

Engelse YouTuber Theo Ogden, online beter bekend als Thogden, heeft één hele supportersbus van zijn favoriete club Bolton Wanderers betaald voor de supporters. Een mooie actie, maar het kwam zijn club uit het noorden van Engeland niet ten goede. Bolton ging op Wembley onderuit tegen Oxford United met 0-2.

De YouTuber had als bestemming op de bus gezet: ‘That tastes like promotion’. Een beroemde uitspraak die zijn vader in een video ooit had gedaan toen hij een slokje van zijn Budweiser nam buiten het stadion. Destijds mochten de supporters niet naar binnen vanwege de Coronapandemie. Toen stond Bolton op de rand van directe promotie, maar zag de droom in de 94ste minuut als een nachtkaars uitgaan.

Artikel gaat verder onder video

Dit jaar mocht het ook niet zo zijn voor Thogden en zijn medesupporters. In de halve finale van de play-offs om volgend seizoen in de Championship te spelen werd Barnsley aan de zegekar gebonden. Maar dit was niet genoeg, want op Wembley was Oxford te sterk voor The Throtters. Weer een jaar op het derde niveau dus.

Bolton play in the League One play-off final today against Oxford Utd.



And Thogden has took a full coach cost free for the fans from Bolton to Wembley.



Fair Play 👏👏👏 pic.twitter.com/WyxKh4qolE — george (@StokeyyG2) May 18, 2024

