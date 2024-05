Boulevard: geruchten over Kenneth Taylor nemen toe na opvallende actie Jade Anna

De geruchten over een mogelijke transfer van nemen toe. De Telegraaf meldde eerder deze week al dat Napoli zich bij Ajax heeft gemeld voor de handtekening van de middenvelder en een actie van zijn vriendin Jade Anna van Vliet zou er op kunnen duiden dat hij inderdaad gaat verhuizen.

Reality FBI meldt op basis van een ‘aantal bronnen’ dat Van Vliet haar huis in Heemskerk heeft laten taxeren. Dat zou kunnen betekenen dat haar huidige woning binnenkort op de markt komt. Volgens het socialmediakanaal kan de actie van de influencer te maken hebben met de belangstelling van Napoli voor Taylor. Volgens De Telegraaf is een vertrek van de middenvelder echter ‘onbespreekbaar’. Technisch directeur Alex Kroes ziet voor de viervoudig Oranje-international een belangrijke rol weggelegd in het ‘nieuwe’ Ajax.

Taylor beleefde in de slotfase van het seizoen 2021/22 zijn doorbraak in Ajax 1. De technische leiding was dusdanig tevreden over zijn ontwikkeling dat het besloot géén vervanger van de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch aan te trekken. Taylor was onder Alfred Schreuder basisspeler en speelde zich zelfs in de selectie van het Nederlands elftal voor het Wereldkampioenschap in Qatar. De middenvelder slaagde er echter niet in zijn goede vorm door te trekken en belandde evenals zijn ploeggenoten bij Ajax in een neerwaartse spiraal. Dit seizoen werd Taylor zelfs regelmatig uitgefloten door de Ajax-supporters. De voorbije weken maakte hij echter een goede indruk.

