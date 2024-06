Louis van Gaal pakte Oranje-speler aan: 'Wat denk jij? Dit circus, ik stuur je weer naar huis, hè!'

is in de podcast Matchday van de hiphopgroep Broederliefde ingegaan om het samenwerken met Louis van Gaal. De aanvaller van PSV werkte vorig seizoen samen met Van Gaal, die destijds bondscoach was van het Nederlands elftal. Hij kan zich een opmerking van Van Gaal nog maar al te goed herinneren

In de podcast Matchday wordt Lang als eerste gevraagd naar de verschillen tussen bondscoach Ronald Koeman en Van Gaal: "Ze zijn heel erg anders. Bij Koeman is het vrij, maar bij Van Gaal...Iedere training hoge spanning. Speel je een bal fout: hé", imiteert Lang de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. Vervolgens gaat Lang in de podcast staand uitleggen op welke manier de oud-trainer van Manchester United en Ajax tijdens trainingen oefeningen ging beoordelen. Van Gaal ging, met een kritische houding, vlak in de buurt van de spelers staan: "Als jij mentaal niet sterk bent bij Van Gaal, ga je het niet halen."

Als de linksbuiten van PSV terugdenkt aan de tijd met Van Gaal, komt een anekdote van de bondscoach direct bij hem naar boven: "Op het WK, ik krijg een crosspass. Ik neem die bal achter het standbeen aan en geeft een goede voorzet. Hij roept: Noa Lang. Wat denk jij nou? Dat circus, dan stuur ik je gewoon weer naar huis, hè", zegt Lang in de podcast. Zijn uitspraak zorgt bij groot leedvermaak bij de andere tafelgasten.



Lang, die niet deelneemt aan het EK in Duitsland wegens een blessure, merkte tijdens het WK in Qatar dat de complete selectie van het Nederlands elftal alert was door de aanwezigheid van Van Gaal: "Bij hem was iedereen de hele dag scherp. Iedereen had focus, op zijn regels."

