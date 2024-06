Schouten steekt loftrompet over Oranje-ploeggenoot: ‘Potentie om een wereldtopper te worden’

heeft hoge verwachtingen van . De middenvelder van PSV speelde bij Bologna samen met de lange spits, maar kent hem nog veel langer zo erkent hij tijdens een persconferentie. Zirkzee is op het laatste moment ingevlogen bij de EK-selectie van Oranje, mede vanwege de fysieke problemen van Brian Brobbey.

“Ik ken Josh eigenlijk al heel lang”, vertelt Schouten op het persmoment waar hij samen met Denzel Dumfries aanschoof. “„Ik heb ook bij ADO Den Haag met hem gezeten. We hebben niet hetzelfde team gezeten, maar we reden altijd in hetzelfde busje naar Den Haag.”

Volgens Schouten is Zirkzee sindsdien altijd dezelfde speler geweest. “Heel mooi om naar te kijken, een geweldige techniek. Ik verwacht heel veel van hem, want Joshua kan echt héél goed zijn. Ik ga hem niet vergelijken met andere spelers. Hij heeft de potentie om een wereldtopper te zijn.”

Schouten is dan ook van mening dat het logisch is dat Ronald Koeman Zirkzee er alsnog bij heeft gehaald. "Volgens mij is het logisch dat hij hier is, dat denkt de bondscoach ook, want hij is hier", aldus de middenvelder die verwacht dat de 23-jarige spits, die in de belangstelling van onder meer AC Milan en zijn oude club Bayern München staat, nog ver gaat komen in zijn carrière. "Je ziet dat hij elk jaar weer beter wordt. Hij is nog niet heel oud en als je dan kijkt op wat voor een niveau hij nu al zit, dat is gewoon heel hoog.”

