Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax: 'Dit zou écht een enorme fout zijn'

Het zou een enorme fout zijn van technisch directeur Alex Kroes van Ajax als hij ervoor kiest om deze zomer van de hand te doen, zo stelt de Kroatische Tomislav Filipovic van Sport Klub TYV althans. Filipovic, die een Kroatische supporter van Ajax is en de Nederlandse club in zijn thuisland analyseert, denkt dat Sutalo volgend seizoen sterker terug gaat komen.

"Het zou echt een enorme fout zijn om hem (Sutalo, red.) nu te verkopen", stelt Filipovic in een uitgebreid interview met AjaxShowtime. "Ik geloof dat de critici volgend seizoen anders over hem zullen praten. Van zwarte eend naar zwaan, zeg maar. Hij zou kunnen profiteren van de steun van de supporters. Ik hoop alleen maar dat deze hele situatie niet te moeilijk voor hem was", geeft de Kroaat, die dit seizoen veel naar Ajax heeft gekeken, aan.

Toch lijkt technisch directeur Kroes een andere weg in te slaan. Hij heeft namelijk het bordje 'te koop' om de nek van Sutalo en acht andere aankopen van de vorige technisch directeur Sven Mislintat gehangen. Het zou betekenen dat de verdediger na één seizoen alweer vertrekt uit Amsterdam. Het was geen goed jaar van de Kroaat bij Ajax, waarvan veel werd verwacht. Wel zou Filipovic, zeker met het EK op komst, de verdediger het vertrouwen geven onder de nieuwe trainer.

Volgens de Kroaat lag het probleem niet alleen bij hem, maar had heel Ajax het loodzwaar: "Mijn mening is dat Ajax fysiek niet opgewassen was tegen veel teams in de Eredivisie. De verdediging zag er ook veel slechter uit, omdat het middenveld verdedigend een puinhoop was. Ook met vijf verdedigers lukte het niet, omdat het niet stond op het middenveld", is Filipovic van mening. "Šutalo had het beter kunnen doen, hij is meegegaan in de malaise", geeft de Kroatische analist toe.

