Alex Kroes wil drie Ajax-spelers behouden, maar zorgt daarmee voor complete verbijstering

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax wil drie spelers die door Sven Mislintat naar Ajax zijn gehaald behouden, zo weet Ajax-watcher Mike Verweij woensdagochtend te melden in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De rest mag, indien er een goed bod op tafel komt, vertrekken. Valentijn Driessen plaatst zijn vraagtekens bij keuzes die er momenteel door Kroes worden gemaakt in Amsterdam

Verweij weet in de podcast Kick-Off te melden hoe de huidige beleidsbepalers van Ajax aankijken tegen de spelers die de vorig jaar ontslagen technisch directeur Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA heeft gehaald: "Bij Ajax hebben ze de troep die Mislintat heeft gehaald geëvalueerd. De conclusie is dat er van de twaalf spelers die zijn aangetrokken afgelopen zomer drie mogen blijven. En dat zijn: Diant Ramaj, Branco van den Boomen en, je raadt het nooit: Sivert Mannsverk", onthult Verweij. "De rest heeft allemaal het bordje 'te koop' op hun voorhoofd staan", zegt hij over spelers als Josip Sutalo en Borna Sosa en Carlos Forbs.

Dat Ajax ervoor kiest om Van den Boomen, Mannsverk en Ramaj te behouden, zorgt voor complete verbijstering bij Driessen: "Het zegt toch ook alles over de huidige beleidsbepalers van Ajax dat deze drie spelers, die geen enkele meerwaarde hebben gehad, mogen blijven. Misschien alleen die keeper", zegt Driessen over Ramaj, die dit seizoen een goede indruk maakte in de Eredivisie. "Van den Boomen heeft geen meerwaarde en daar gaat het uiteindelijk om", gaat de journalist verder met zijn kritiek op de beslissingen van Kroes.

Ook Mannsverk, die dit seizoen in eerste instantie langdurig langs de kant stond wegens een blessure, kan de journalist van De Telegraaf verre van bekoren: "Dat is zogenaamd de nieuwe Frenkie de Jong, maar hij komt in geen velden of wegen in de buurt", stelt Driessen, die als hij het voor het zeggen had bij Ajax ook even had gewacht met het in de markt zetten van Sutalo en Sosa: "Het EK begint zo en wacht eerst even af hoe Sosa en Sutalo het bijvoorbeeld gaan doen. Hierdoor ga je wel twijfelen aan degene die het nu voor het zeggen hebben."

