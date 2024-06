'Ajax-aankoop van 8 miljoen euro na één seizoen gelinkt aan overstap naar Italië'

is niet de enige Ajax-speler die in verband wordt gebracht met een overgang naar Napoli. De kampioen van Italië in 2023 zou eveneens op het lijstje hebben staan. Dat schrijft Il Corriere dello Sport althans. De Kroatische vleugelverdediger maakte vorig jaar nog voor een bedrag van acht miljoen euro de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax, maar lijkt na een teleurstellend seizoen in Amsterdam alweer te mogen vertrekken.

Hoewel Ajax een dramatisch seizoen achter de rug heeft, liggen de spelers van de Amsterdammers nog altijd goed in markt. Zo wordt de ontwikkeling van Taylor nauwlettend op de voet gevolgd door Napoli. De Telegraaf meldde een dag na de thuiswedstrijd van Ajax tegen Almere City (3-0) dat Napoli zich had gemeld in Amsterdam voor een transfer van Taylor, maar een vertrek van de middenvelder is vooralsnog onbespreekbaar. De Amsterdamse clubleiding staat er naar alle waarschijnlijkheid anders in wat Sosa betreft. De Kroaat wordt na een zeer teleurstellend jaar alweer in verband gebracht met een vertrek uit de hoofdstad.

Ajax besloot in de laatste dagen van de voorgaande zomerse transferwindow nog de markt op te gaan voor een vleugelverdediger. Zowel Owen Wijndal als Anass Salah-Eddine werd niet goed genoeg bevonden voor een basisplaats. Toenmalig trainer Maurice Steijn hoopte op de komst van Nicolas Tagliafico, maar technisch directeur Sven Mislintat kwam met Sosa op de proppen. De Kroaat kostte Ajax acht miljoen euro. Sosa verzorgde in zijn eerste wedstrijd weliswaar meteen een assist, maar een succes is het huwelijk met Ajax vooralsnog niet en lijkt het ook niet meer te gaan worden. Hij kwam 25 keer in actie voor de Amsterdammers, goed voor vijf assists.

Sosa bereidt zich momenteel met Kroatië voor op de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar wordt in Italië dus gelinkt aan een overstap naar Napoli. Volgens Il Corriere dello Sport is Sosa een van de opties die op tafel liggen om de selectie van Napoli te versterken. Antonio Conte, de kersverse nieuwe hoofdtrainer van de afgetreden landskampioen, zou de Kroaat zeer waarderen. Naast Sosa noemt Corriere dello Sport ook Vanderson van AS Monaco en Miguel Gutierrez van Girona als opties. Sosa heeft bij Ajax een contract tot medio 2028.

