Daley Blind doet anderhalf jaar na vertrek opvallende onthulling over Ajax

kijkt nog altijd met een pijnlijk gevoel terug op zijn vertrek bij Ajax. De linkspoot was in de eerste maanden van het seizoen 2022/23 ‘gewoon’ nog basisspeler, maar belandde vlak voor de start van het Wereldkampioenschap in Qatar op de bank. Blind vertrok in december 2022 bij Ajax, tekende vervolgens bij Bayern München en is momenteel speler van Girona, maar het liefst was hij nu nog actief geweest in de Johan Cruijff ArenA.

De Oranje-international keerde in de zomer van 2018 terug bij Ajax. Blind had ‘zijn’ club vier jaar eerder verruild voor Manchester United, maar zijn perspectief op Old Trafford werd minder en minder. De linkspoot wilde op die leeftijd het liefst elke week spelen en toen Ajax zich bij hem meldde hoefde hij niet lang na te denken. Zijn tweede periode in Amsterdam werd een groot succes, maar kende in december 2022 een pijnlijk einde. Blind was onder leiding van Alfred Schreuder op de bank beland. Tussen Schreuder en Blind kwam het niet meer goed en de voetballer voelde niet de steun van de clubleiding, waarop hij besloot om te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Blind noemt in de podcast SEG Stories zijn vertrek bij Ajax een ‘grote smet’ op zijn carrière. “Dat is nog steeds pijnlijk. Ik had me voorgesteld om nu nog bij Ajax te spelen, om het zo maar te zeggen. Zeker. De situatie waarom ik weg moest was gewoon pijnlijk.” Blind voelde zich niet meer gewaardeerd binnen Ajax. “Dat heeft niet te maken met Ajax zelf, maar met individuen op dat moment. De club Ajax zit nog steeds diep in mijn hart en ga ik het liefst ooit naar terug. En wat ik zeg: ik gaf net al aan dat ik daar het liefst nu nog had gezeten”, aldus de verdediger van Girona.

Blind trok in december 2022 de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht en vertrok transfervrij naar Bayern München. In Duitsland mocht de verdediger een nieuwe landstitel bijschrijven, maar kwam hij slechts vijfmaal in actie. Blind verruilde Bayern München na een halfjaar voor Girona en die keuze heeft geweldig uitgepakt. De Oranje-international kwam tot op heden 37 keer in actie voor Girona, goed voor drie doelpunten en twee assists. De club uit Catalonië verzekerde zich onlangs van deelname aan de Champions League.

Erik ten Hag spreekt in gesprek met Voetbal International zijn verbazing uit over het feit dat Ajax Blind heeft laten gaan.

