Ten Hag begrijpt niets van Ajax: ‘Hoe hebben ze afscheid kunnen nemen van deze spelers?’

Erik ten Hag begrijpt er niets van dat Ajax in de afgelopen jaren afscheid heeft genomen van en . Zowel Blind als Klaassen speelde een belangrijke rol in het Ajax-elftal van Ten Hag, die zelf na het seizoen 2021/22 de overstap maakte naar Manchester United. Een halfjaar later trok Blind transfervrij de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht en afgelopen zomer was het de beurt aan Davy Klaassen. In de ogen van Ten Hag had Ajax beiden nooit mogen laten gaan.

Ten Hag werd tijdens zijn eerste zomerse transferwindow in Amsterdam nogal verwend door de clubleiding. Ajax haalde naast Dusan Tadic ook Blind naar de Johan Cruijff ArenA. De verdediger had ‘zijn’ club een paar jaar eerder nog verruild voor Manchester United, maar achtte het na vier jaar alweer tijd om terug te keren. De tweede periode van Blind in Amsterdam werd een groot succes. Hij won in zijn eerste seizoen meteen de landstitel en de KNVB Beker en haalde op een haar na de finale van de Champions League.

Twee jaar na de terugkeer van Blind maakte ook Klaassen zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA. Na wisselende avonturen bij Everton en Werder Bremen wilde de middenvelder niets liever dan het Ajax-shirt weer dragen. Drie jaar later was hij alweer vertrokken. Klaassen maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap naar Internazionale. Blind was toen al ruim een halfjaar geen speler meer van Ajax. De linkspoot was onder Alfred Schreuder op de bank beland. De relatie tussen trainer en speler was niet meer te herstellen, waarop Ajax en Blind gezamenlijk besloten diens contract te ontbinden.

Ten Hag heeft het met veel verbazing gevolgd. “De selectie is volledig in disbalans, daar moet je echt aan gaan schaven. En dat heeft ook tijd nodig, misschien duurt dat nog wel een jaartje, want ze hebben er een puinhoop van gemaakt”, zo vertelt de voormalig succestrainer van Ajax in gesprek met Voetbal International. “Dat kent zijn weerga niet. Hoe hebben ze afscheid kunnen nemen van spelers als Blind en Klaassen? Ik vond dat echt zo schandalig, de manier hoe dat is gegaan. Zo slecht voor Ajax.” Blind kon onder Schreuder in eerste instantie nog rekenen op een basisplaats, maar belandde vlak voor het Wereldkampioenschap in Qatar op de bank. Ajax koos vervolgens de kant van Schreuder, die uiteindelijk niet lang na het vertrek van Blind op straat werd gezet.

Klaassen droeg in de eerste weken van het afgelopen seizoen ‘gewoon’ nog het shirt van Ajax, maar voor hem werd al snel duidelijk dat er onder toenmalig trainer Maurice Steijn weinig perspectief voor hem was. Ten Hag vindt het een schande. “Ze hadden Klaassen toch nooit weg mogen doen. Zo’n speler is zo belangrijk voor de groep, voor de club. Dat DNA wil je bewaken, moet je bewaken. Hij zal altijd voor je club blijven gaan, ook als anderen verzaken, omdat het een echte Ajacied is. Blind hetzelfde verhaal. Hoe dom kan je zijn?”, neemt Ten Hag geen blad voor de mond.

Volgens Ten Hag zijn er zeker overeenkomsten met de situatie bij zijn komst in 2018. “Het chagrijn, de teleurstelling. De balans in de selectie was toen ook niet goed, daar ging ik direct mee aan de slag, maar ik had toen wel een paar exceptionele voetballers in de selectie.” Ten Hag noemt Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech als voorbeelden. Tijdens zijn eerste transferzomer in Amsterdam kreeg hij dus ook Tadic en Blind ter beschikking, terwijl Frenkie de Jong zijn grote doorbraak beleefde. “Dat exceptionele is er nu niet. Wie moet het nu gaan doen?”, spreekt Ten Hag zijn zorgen uit over Ajax.

