Ten Hag onder de indruk: ‘Hij heeft een karakter dat je zelden ziet in Nederland’

Manchester United-trainer Erik ten Hag is vol lof over . De 31-jarige spits van Oranje kwam als invaller binnen de lijnen in het EK-duel tegen Polen en schoot binnen twee minuten de winnende treffer tegen de touwen. Ten Hag is vooral lyrisch over de mentaliteit van Weghorst.

“Hij heeft een karakter, dat zie je niet veel in Nederland: de hongerigheid”, vertelt Ten Hag, die bij Manchester United een halfjaar samenwerkte met de boomlange spits, aan tafel bij NOS Studio Fussball. “Hij is zo gedreven en dat zie ik heel zelden bij een Nederlandse voetballer.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb hem zien spelen toen hij bij NEO (amateurclub in Borne, red.) in de B1 speelde", vervolgt de oefenmeester. “Zijn vader vroeg toen al: waarom zit hij niet bij FC Twente en hoe kijk jij daarnaar? Hij was echt zo'n laatbloeier. Hij kwam laat in de groei, hij bewoog op dat moment moeilijk.”

Weghorst via Willem II, FC Emmen, Heracles Almelo en AZ bij VfL Wolfsburg, en uiteindelijk ook Manchester United terechtgekomen. “Zijn gedrevenheid heeft hem daar gebracht waar hij nu is. Ik vind het geweldig en ik denk dat hij ontzettend waardevol is voor zijn ploeg.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.