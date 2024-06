Memphis Depay confronteert journalist: ‘Je kon niet wachten om dat te vragen…’

kwam zondagmiddag wederom met een haarband op de proppen. De spits van het Nederlands elftal droeg ook tegen Polen zijn zweetband, maar dit keer met een gepersonaliseerde tekst. De Telegraaf-presentator Pim Sedee wilde hier het fijne van weten en vroeg Depay na afloop op de man af.

Depay had aan de voorkant het cijfer tien laten borduren, terwijl aan de andere kant de tekst ‘who cares’ was te lezen. “Wij zaten hoog op de perstribune, maar wat had je nou precies op je haarband staan?”, vraagt Sedee zich op. De aanvalsleider van Oranje schiet direct in de lach. “Je kon niet wachten om dat te vragen, hè!”, reageert hij.

Het is in de afgelopen dagen al vaak gegaan over het opvallende accessoire van Depay. De aanvaller droeg het attribuut voor het eerst in de oefenwedstrijd tegen Canada (4-0), waarna er ongelofelijk veel ophef ontstond. Pim Sedee constateerde dat er veel Nederlanders meegaan in de ‘hype’ van Depay. “Dat is speciaal toch?”, zegt de aanvaller.

“Het is nooit echt mijn bedoeling geweest, maar dat is toch leuk dat zoiets ontstaat? Ik maak er geen randzaak van, ik speel lekker met dat ding om en het zit goed. Ik wil er niet teveel aandacht voor. Ik weet als ik hem omdoe, dat er reacties komen. Maar ik kan jeugdfoto’s online gooien dat ik die band al om had”, sluit Memphis af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.