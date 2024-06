Ten Hag: 'Ik kreeg zó vaak de vraag waarom ik hem niet wisselde bij Ajax... Ben je niet helemaal lekker?'

Erik ten Hag begrijpt niet waarom zondagavond op de bank begint in de wedstrijd tussen Servië en Engeland. De trainer van Manchester United, die bij Ajax jarenlang samenwerkte met Tadic, zou hem altijd opstellen.

Bij de NOS zegt Ten Hag ‘totaal’ verrast te zijn door het besluit van bondscoach Dragan Stojkovic. “Hij is volgens mij de aanvoerder van Servië, dus het is wel een statement. Ik geloof niet dat hij niet fit is, want Dusan is altijd fit. Ik heb vierenhalf jaar met hem gewerkt en hij was altijd fit”, maakt Ten Hag duidelijk.

“Zeker op zulke momenten zorgt hij er wel voor dat hij fit is. Hij is een van de meest professionele spelers met wie ik heb samengewerkt. Hij is zo’n fantastische leider en is met zijn professionalisme een voorbeeld voor de rest. Hij trekt de rest mee en neemt verantwoordelijkheid”, benoemt Ten Hag de kwaliteiten van zijn oud-pupil.

“Ik heb zo vaak de vraag gekregen waarom ik Tadic niet wisselde bij Ajax. Dan denk ik: ben je niet helemaal… heb je een vogel?”, vervolgt Ten Hag. “Want Tadic zorgde altijd dat de ploeg in de discipline blijft spelen. Hij zorgt altijd dat de dynamiek in ploeg blijft en de spirit. Hij had ook altijd de beslissende pass. Het gebeurde zo vaak dat hij de wedstrijden voor ons won. Of ik nog contact met hem heb? Ja, regelmatig.”

