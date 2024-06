Tadic heeft boodschap voor Nederlandse volk én spreekt Erik ten Hag toe

is zondagavond voor de camera van de NOS verschenen na de wedstrijd tussen Servië en Engeland (0-1). De aanvaller feliciteerde Nederland met de zege op Polen en sprak even met Erik ten Hag, die te gast was in de studio.

Tadic werd in de Veltins Arena geïnterviewd door journalist Joep Schreuder en het interview was live te zien in de studio. Tadic kreeg te horen dat Ten Hag te gast was. “Hoi Erik, ik hoop dat alles goed met je gaat”, zei de ex-Ajacied, die tot grote verbazing van Ten Hag niet in de basis begon tegen Engeland. Na een uur mocht hij invallen. Tadic zegt dat het ging om een tactische keuze van bondscoach Dragan Stojkovic.

“De trainer wilde verdedigen in de eerste helft en daarna proberen het verschil maken met wissels. Hij dacht dat we de nul konden houden en daarna het verschil konden maken. Dit was een goede kans om Engeland te verslaan. Ze gaven ons veel ruimte en we hadden ze pijn kunnen doen. Ik denk dat we Engeland grotere problemen hadden kunnen bezorgen als ik in het veld had gestaan, maar we moeten zulke beslissingen respecteren”, aldus Tadic.

Tadic kreeg de vraag of Ten Hag de beste trainer is met wie hij ooit samenwerkte. “Ja, hij is de beste trainer die ik ooit heb gehad. Hij is 24/7 bezig met voetbal. Het is ongelooflijk om te zien. Hij is altijd bezig met tactiek, hij wil zichzelf en het team voortdurend ontwikkelen. Je leert heel veel van hem”, zei de Serviër, die daarna ook werd toegesproken door Ten Hag. “Dusan, goed om je te zien. Ik ben altijd blij om je te zien. Je bent in staat om geweldige dingen te doen op het veld. Je bent iemand die elke wedstrijd kan beslissen. Vandaag zagen we ook twee goede momenten van je.” Tot slot deelde Tadic een felicitatie uit aan het Nederlandse volk. “Ik zag dat Nederland heeft gewonnen, dus felicitaties aan iedereen in Nederland.”

