Ten Hag werd gestoord: 'Ze stonden deze week opeens voor de deur op Ibiza'

Erik ten Hag is ook volgend seizoen de trainer van Manchester United, zo geeft hij aan in Studio Fußball bij NOS. De clubleiding van de gevallen grootmacht kwam onverwachts langs toen de hoofdtrainer op vakantie was in Ibiza, om te praten over zijn toekomst.

“Het was een roerig seizoen. ‘Never a dull moment’ bij United”, begint de voormalig oefenmeester van Ajax. “Maar deze week gooiden ze ineens roet in het eten. Toen stonden ze ineens op de stoep. Bij mij. Dat ze graag nog verder met me wilden”, onthult Ten Hag vervolgens.

Artikel gaat verder onder video

Het was de afgelopen weken nog maar de vraag of de Nederlander ook volgend seizoen aan het roer zou staan op Old Trafford. “Het verhaal gaat dan dat Thomas Tuchel en een andere trainer ook benaderd is geweest in die periode. Vertellen ze dat dan allemaal?”, vraagt Sjoerd van Ramshorst zich vervolgens af. “Ja, dat vertellen ze inderdaad. Dat is denk ik ook geen geheim. Dat weet iedereen”, is Ten Hag eerlijk.

“Maar uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat ze de beste trainer al hadden. Toen kwamen ze aan de deur op Ibiza. De conclusie is dat we doorgingen en mijn contract gaan verlengen”, gaat hij verder. “Oké, van harte gefeliciteerd! Of is dat niet zo eenvoudig gedaan?”, reageert Van Ramshorst. “Nee, nee. Daar moeten we wel nog even over spreken”, antwoordt de oefenmeester.

