Tv-kijkers stomverbaasd: zanger Jaap Reesema onderbreekt plots live-uitzending Servië - Engeland

Een zeer opmerkelijk moment in de uitzending van de NOS van de wedstrijd tussen Servië en Engeland. In de 58ste minuut was plots gezang te horen. Het ging schijnbaar om een soundcheck van zanger Jaap Reesema, die aanwezig was in de studio.

Na de wedstrijd vertelde presentator Sjoerd van Ramshorst wat er misging. “Zanger Jaap Reesema is hier! Je hebt de hele middag zitten schrijven, want we hebben je gevraagd om terug te blikken op de wedstrijd van Oranje door middel van een nummer. Ik begreep dat dat nummer zelfs al even te horen was tijdens de wedstrijd."

Reesema kon er wel om lachen: “Ik was in de uitzending! Ik stond even open. Ik ben heel blij dat ik geen gekke dingen heb gezegd toen.”

Volg de wedstrijd tussen Servië en Engeland in ons liveverslag!