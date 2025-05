Boulahrouz verschijnt met hoofdband bij nabeschouwing: 'Kleine ode aan...'

Khalid Boulahrouz is zaterdagavond tijdens de Ziggo Sport-nabeschouwing van Benfica - Sporting Portugal ineens te zien met een witte band om zijn hoofd. De actie is een eerbetoon aan , die waarschijnlijk met Sporting kampioen wordt van Portugal.

Benfica en Sporting speelden met 1-1 gelijk in wat de beslissende wedstrijd om het Portugese landskampioenschap had kunnen worden. Na afloop van de wedstrijd staan beide ploegen op 79 punten, maar heeft Sporting een doelsaldo van drie doelpunten hoger. In de nabeschouwing op Ziggo Sport wordt St. Juste besproken, die in de 82ste minuut inviel met een opvallende hoofdband.

Boulahrouz is wel te spreken over St. Juste en heeft voor de grap ook zo’n band opgedaan: “Een kleine ode aan hem, aan zijn invalbeurt. Hij zag er scherp uit, hij viel ook goed in. Ik zag een paar goede intercepties, tackles. Hij schakelde zichzelf een keer door naar de overdrive, maar werd onderbroken door Kökcü, wat resulteerde in een gele kaart (voor Kökcü, red.) Maar, nee, het zag er goed uit, hij viel goed in.”

“Dus vandaar deze mooie… Hij had ook een mooie band op, zag ik. Het zag er heel scherp uit, een beetje ninja-achtig.” “Wij zijn fan van Jeremiah St. Juste”, geeft presentator Bas van Veenendaal toe, die ook een haarband heeft opgedaan. Het duo moet lachen. Boulahrouz kijkt zichzelf aan in een monitor en grapt: “Zo kan ik ook naar Afghanistan.” Van Veenendaal gaat snel door: “Volgende week wordt het beslist tussen Benfica en Sporting.”

