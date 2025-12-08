Er gloort eindelijk perspectief voor Jeremiah St. Juste. De Nederlandse verdediger mag in januari transfervrij vertrekken bij Spoting Portugal, zo bevestigen bronnen aan SoccerNews. Opvallend, want de 29-jarige stopper heeft officieel nog een contract tot het einde van het seizoen.
St. Juste is dit seizoen volledig op een zijspoor beland: hij speelde nog geen minuut en wordt ook steevast buiten de wedstrijdselecite gelaten . Sporting heeft nu besloten mee te werken aan een gratis vertrek, zodat St. Juste elders zijn carrière nieuw leven kan inblazen. Een breuk hing al langer in de lucht. De afgelopen transferperiodes werd hij regelmatig gelinkt aan clubs uit Duitsland en Spanje, maar een overstap kwam nooit van de grond. PSV zag hem een jaar geleden nog als serieuze kandidaat.
Afgelopen zomer bleef St. Juste opnieuw in Lissabon, maar de relatie tussen speler en club verbeterde niet meer. Nu mag hij officieel vertrekken en staat de markt wagenwijd open. Volgens ingewijden hebben clubs uit de Bundesliga, Ligue 1, LaLiga en de MLS al geïnformeerd.
St. Juste staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Sporting, dat destijds tien miljoen euro betaalde aan FSV Mainz 05. In Duitsland maakte hij indruk na zijn periode bij Feyenoord, waar hij eerder werd opgepikt van sc Heerenveen.
Voor Sporting speelde St. Juste in totaal tachtig officiële wedstrijden, waarin hij twee doelpunten en drie assists noteerde. Maar sinds vorig seizoen werd het huwelijk steeds moeizamer, met de huidige situatie als onvermijdelijke uitkomst.
Bij feyenoord was het een hele betrouwbare speler, maar zouden ze het opnieuw moeten proberen? Het geeft ze wel meer opties achterin als er 1 wegvalt.
