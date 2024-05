Weer op het lijstje: PSV ziet in oud-Feyenoorder belangrijke defensieve versterking

PSV gaat de komende transferperiode proberen om naar Eindhoven te halen, zo meldt Rik Elfrink. De afgelopen twee transferperiodes had de aanstaand landskampioen al interesse in de verdediger van Sporting Lissabon, maar kwam het nog niet tot een transfer.

St. Juste speelde eerder voor sc Heerenveen, Feyenoord, 1. FSV Mainz 05, alvorens neer te strijken in Lissabon. Daar ging een transferbedrag van 10 miljoen euro mee gemoeid. Bij Sporting komt de centrale verdediger steeds minder in actie: vorig seizoen speelde St. Juste nog in 21 duels mee, dit seizoen zijn dat er tot dusver nog maar tien. Bovendien startte hij pas vijf keer in de basis.

Volgens Elfrink zijn degelaties van PSV recentelijk vaker naar Portugal geweest om hem te zien spelen. De Eindhovenaren zien in hem een speler die past bij het elftal van coach Peter Bosz, maar zou daar wel zeker tien miljoen euro voor moeten neerleggen. St. Juste kwam nog niet in actie voor 'het grote Oranje', maar speelde wel in de jeugdelftallen.

PSV had al eerder interesse in St. Juste, maar toen lukte het niet de deal rond te krijgen. In januari gaf de verdediger al aan een transfer naar Eindhoven niet uit te sluiten, maar ook dat hij goed om zijn plaats zit in Portugal. St. Juste heeft nog een contract van twee jaar bij de huidige koploper van de Liga NOS.

