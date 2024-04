PSV hakt knoop door en wil aflopend contract tóch verlengen: 'Duidelijk dat Bosz hem heel erg waardeert'

PSV gaat een poging wagen het aflopende contract van verdediger (32) te verlengen. De Braziliaan is dit seizoen, waarin de Eindhovenaren afstevenen op de landstitel, niet altijd zeker van een basisplaats. Toch kan hij rekenen op waardering van trainer Peter Bosz, schrijft clubwatcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

PSV plukte Ramalho in de zomer van 2021, toen Roger Schmidt nog hoofdtrainer was, voor een bedrag van 2,5 miljoen euro weg bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Inmiddels staat de verdediger op 124 wedstrijden in alle competities namens de Eindhovenaren, waarin hij zes keer scoorde en vijf assists afleverde. Huidig trainer Bosz doet eveneens veelvuldig een beroep op de Braziliaan, maar kiest in belangrijke wedstrijden regelmatig voor middenvelder Jerdy Schouten in het hart van de defensie, waardoor Ramalho dan op de bank plaats moet nemen.

Elfrink meldt op basis van 'betrouwbare bronnen rond Ramalho' dat PSV inmiddels te kennen heeft gegeven diens verbintenis te willen verlengen. De club "vindt de Braziliaan van groot belang door zijn leidende rol in de spelersgroep, maar vooral ook als eventuele back up of concurrent voor een nieuweling in de toekomst", schrijft de clubwatcher. De Eindhovenaren zouden zich deze zomer mogelijk kunnen versterken met Zeno Debast (Anderlecht) of Jeremiah St. Juste (Sporting Portugal), speculeert Elfrink. "Dat Philippe Sandler van NEC al concreet in beeld zou zijn, is nog geen uitgemaakte zaak. Technisch directeur Earnest Stewart van PSV houdt wat dit betreft de kaarten tegen de borst."

Interesse

Het feit dat PSV verder wil met Ramalho betekent niet dat de stopper ook daadwerkelijk blijft, stipt Elfrink vervolgens aan. "De Braziliaan kan volgens zijn management rekenen op interesse van een aantal andere clubs." Dat hij geen eerste keus is in belangrijke wedstrijden zou daarbij een rol kunnen spelen, maar: "Duidelijk is wel dat trainer Peter Bosz hem heel erg waardeert, omdat hij ook op Ramalho kan rekenen op het moment dat hij hem een keer op de bank heeft gezet."

