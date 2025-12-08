zit niet bij de wedstrijdselectie van Liverpool voor het Champions League-duel met Internazionale. Dat bevestigen the Reds maandagmiddag via de bekendmaking van de selectie. Eerder werd de absentie van Salah al gemeld door zowel Fabrice Hawkins als Ben Jacobs: volgens de journalisten heeft het bestuur van Liverpool dit besluit genomen, waarmee ze zich achter Arne Slot scharen.

Salah was vorig seizoen de grote uitblinker in het kampioenselftal van het Liverpool van Arne Slot. Zo'n beetje het hele seizoen werd er echter druk gespeculeerd over zijn toekomst, aangezien hij beschikte over een contract dat afgelopen zomer zou aflopen. Vanuit Saudi-Arabië werd dan ook flink aan de aanvaller getrokken, maar uiteindelijk besloot hij toch bij te tekenen tot medio 2027.

Dit seizoen loopt het allemaal wat minder voor Salah bij Liverpool. Zo heeft Slot hem de laatste drie wedstrijden naar de bank verwezen. Dit viel niet in goede aarde bij de Egyptenaar, die vervolgens keiharde uitspraken deed over zijn relatie met de oefenmeester. “Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens heb we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil", aldus de aanvaller, die daarmee de oorlog verklaarde aan Slot.

De uitspraken van Salah vielen niet in goede aarde bij onder meer oud-topvoetballers Michael Owen en Wayne Rooney. Laatstgenoemde stelde zelfs dat Slot zijn autoriteit moest laten gelden. "Hij moet hem vertellen dat hij niet met het team meereist en dat het onacceptabel is wat hij heeft gezegd. Als ik in zijn plaats zou staan, zou er absoluut geen plek voor hem zijn in de selectie", liet de oud-spits van Manchester United weten in zijn podcast bij de BBC.

Het lijkt erop alsof Liverpool heeft geluisterd naar de woorden van de topscorer aller tijden van Manchester United. Salah wordt namelijk uit de selectie gehouden voor de eerstvolgende Champions League-wedstrijd. The Reds nemen het dinsdagavond om 21.00 uur in Milaan op tegen Internazionale. Bij een overwinning op de Italiaanse grootmacht doet Liverpool goede zaken om in de bovenste acht van de competitiefase van de Champions League