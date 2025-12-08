De kans is klein dat transfervrij de overstap maakt naar Ajax. Dat stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de clubwatcher is er interesse vanuit Duitsland en Italië voor de Japanner, terwijl Ajax zich mogelijk niet al te lang wil binden aan de verdediger.

Arsenal betaalde in 2021 zo’n twintig miljoen euro voor Tomiyasu, die vervolgens 84 officiële wedstrijden speelde. De laatste seizoenen werd Tomiyasu echter achtervolgd door knieproblemen. Zodoende kwam hij vorig seizoen slechts tot zes minuten speeltijd. In februari werd Tomiyasu geopereerd, waarna Arsenal in overleg besloot om zijn contract te ontbinden zodat hij rustig kon revalideren. Die revalidatie lijkt nu vergevorderd. Tomiyasu heeft grote stappen gezet in zijn herstel, maar heeft groepstraining nodig om volledig wedstrijdfit te worden.

Voetbal International wist zondag te melden dat Ajax de 27-jarige Japanse vleugelverdediger beschouwt als 'een buitenkans'. "Er stond dat Ajax interesse had in, dat klopt wel, maar die speler is bij Ajax aangeboden", aldus Verweij. "Hij heeft dezelfde zaakwaarnemer als een van die NEC-spelers. Hij is dus bij Ajax aangeboden, maar er is ook heel veel interesse vanuit Duitsland en Italië in die jongen."

Tomiyasu is dus transfervrij, maar is dus ook lang uit de roulatie geweest. Zo speelde de multifunctionele verdediger zijn laatste minuten op 5 oktober 2025 tegen Southampton. "Hij is zo lang geblesseerd geweest dat, als Ajax hem zou nemen, ze hem heel kort willen binden. Een halfjaar en dan mogelijk met de optie voor nog een seizoen. Bij Ajax houden ze er op dit moment niet heel erg veel rekening mee."

Valentijn Driessen ziet in ieder geval niets in de mogelijke komst van Tomiyasu. "Wat moet je hier nou weer mee?", vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich af. "Die gozer is zo lang geblesseerd geweest en dan gaat hij bij jou optrainen om het WK te halen. Dat is het enige dat hij wil." Verweij ziet het wat genuanceerder. "Het kan wel heel goed uitpakken, maar het is wel een ongekend risico. Die jongen moet er meteen staan, want dat moet er gebeuren bij Ajax."