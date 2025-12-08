Live voetbal

Bosz lijkt weer te kunnen beschikken over Mauro Júnior, Perisic nog een vraagteken

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
8 december 2025, 12:59

PSV-trainer Peter Bosz lijkt tegen Atlético Madrid weer te kunnen beschikken over Mauro Júnior. De back annex middenvelder trainde zondag alweer mee bij de Eindhovenaren. Achter de naam van Ivan Perisic staat nog wel altijd een vraagteken. De Kroaat hervat maandag de groepstraining, waarna de knoop doorgehakt zal worden.

Mauro Júnior miste vanwege ziekte het uitduel met SC Heerenveen (0-2), maar heeft zondag de training alweer kunnen hervatten. Perisic raakte geblesseerd in het Champions League-treffen met Liverpool (1-4) en zit sindsdien in de lappenmand. De ervaren buitenspeler moest daardoor verstek laten gaan tegen FC Volendam en sc Heerenveen.

Op de persconferentie in aanloop naar het duel met Atlético Madrid geeft Bosz een update over Mauro Júnior en Perisic. "Ze zijn goed uit het weekend gekomen. Mauro was er gisteren (zondag, red.) op de training weer bij. Dat gaat goed. Ivan is terug in Nederland. Heeft alleen getraind en zal vandaag (maandag, red.) als het goed is met ons meetrainen. Ik weet nog niet of hij morgen kan meespelen", aldus de oefenmeester.

PSV werkt maandagmiddag dus nog een training af in aanloop naar het duel van dinsdag. Daarna heeft Bosz een meeting met de medische staf van de Eindhovenaren en zal de oefenmeester te horen krijgen over welke speler hij al dan niet een beroep kan doen.

