Michael Owen en Wayne Rooney hebben geen goed woord over voor de uitlatingen van . De Egyptische superster van Liverpool haalde afgelopen zaterdag kiezelhard uit naar Arne Slot en verklaarde daarmee eigenlijk de oorlog aan zijn trainer. Owen vindt de uithaal niet kunnen, terwijl Rooney van mening is dat Slot zijn autoriteit moet laten gelden.

Salah zat tegen Leeds United voor de derde wedstrijd op rij op de reservebank bij Liverpool. Opmerkelijk is dat hij ook niet werd ingebracht. Hetzelfde was het geval vorig weekend tegen West Ham United (0-2 overwinning). Na afloop ging Salah in op zijn relatie met Slot. "Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens heb we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil."

Via X wendde voormalig Liverpool-spits Owen zich tot Salah. "Oh, Mohamed Salah, ik kan me goed voorstellen hoe je je voelt', begint hij vol begrip. "Je hebt dit team lang gedragen en alles gewonnen wat er te winnen viel. Maar dit is een teamsport en je kunt gewoon niet zeggen wat jij hier hebt gezegd. Je gaat over een week naar de Afrika Cup. Dan bijt je toch even op je lip, geniet je ervan om je land te vertegenwoordigen en kijk je hoe het eruitziet als je weer terug bent?"

Slot moet autoriteit laten gelden

Rooney weet wel hoe Slot het hoofdpijndossier met Salah moet gaan oplossen. "Hij moet nu zijn autoriteit laten gelden", vertelt de topscorer aller tijden van Manchester United in zijn podcast bij de BBC. "Hij moet hem vertellen dat hij niet met het team meereist en dat het onacceptabel is wat hij heeft gezegd. Als ik in zijn plaats zou staan, zou er absoluut geen plek voor hem zijn in de selectie."

De oud-spits denkt dat de situatie snel moet worden opgelost, anders kan Salah na de Afrika Cup met Egypte beter vertrekken bij de regerend kampioen van de Premier League. "Hij verwoest zijn eigen legacy bij Liverpool. Het zou jammer zijn als hij het allemaal weggooit, hij zit verkeerd. Als je zo arrogant bent om dit te zeggen, moet je het elke week laten zien. Hij gooit Liverpool juist onder de bus met zijn uitspraken. Hij heeft veel betekend voor de club, maar dit is respectloos naar zijn ploeggenoten, de manager en de fans", besluit Rooney.