Michael Owen en Wayne Rooney hebben geen goed woord over voor de uitlatingen van Mohamed Salah. De Egyptische superster van Liverpool haalde afgelopen zaterdag kiezelhard uit naar Arne Slot en verklaarde daarmee eigenlijk de oorlog aan zijn trainer. Owen vindt de uithaal niet kunnen, terwijl Rooney van mening is dat Slot zijn autoriteit moet laten gelden.
Salah zat tegen Leeds United voor de derde wedstrijd op rij op de reservebank bij Liverpool. Opmerkelijk is dat hij ook niet werd ingebracht. Hetzelfde was het geval vorig weekend tegen West Ham United (0-2 overwinning). Na afloop ging Salah in op zijn relatie met Slot. "Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens heb we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil."
Via X wendde voormalig Liverpool-spits Owen zich tot Salah. "Oh, Mohamed Salah, ik kan me goed voorstellen hoe je je voelt', begint hij vol begrip. "Je hebt dit team lang gedragen en alles gewonnen wat er te winnen viel. Maar dit is een teamsport en je kunt gewoon niet zeggen wat jij hier hebt gezegd. Je gaat over een week naar de Afrika Cup. Dan bijt je toch even op je lip, geniet je ervan om je land te vertegenwoordigen en kijk je hoe het eruitziet als je weer terug bent?"
Rooney weet wel hoe Slot het hoofdpijndossier met Salah moet gaan oplossen. "Hij moet nu zijn autoriteit laten gelden", vertelt de topscorer aller tijden van Manchester United in zijn podcast bij de BBC. "Hij moet hem vertellen dat hij niet met het team meereist en dat het onacceptabel is wat hij heeft gezegd. Als ik in zijn plaats zou staan, zou er absoluut geen plek voor hem zijn in de selectie."
De oud-spits denkt dat de situatie snel moet worden opgelost, anders kan Salah na de Afrika Cup met Egypte beter vertrekken bij de regerend kampioen van de Premier League. "Hij verwoest zijn eigen legacy bij Liverpool. Het zou jammer zijn als hij het allemaal weggooit, hij zit verkeerd. Als je zo arrogant bent om dit te zeggen, moet je het elke week laten zien. Hij gooit Liverpool juist onder de bus met zijn uitspraken. Hij heeft veel betekend voor de club, maar dit is respectloos naar zijn ploeggenoten, de manager en de fans", besluit Rooney.
Eigenlijk precies wat ik gisteren al zei. Tactisch is Arne Slot op dit moment gewoon 1 van de beste trainers ter wereld. Dat ziet iedereen die serieus naar voetbal kijkt. Zijn veldspel klopt, zijn teams spelen herkenbaar en structureel beter dan voor zijn komst. Maar omgaan met volgevreten vedettes in een Europese topselectie is een compleet andere tak van sport. Dat heeft niets met tactiek te maken maar met machtsdynamiek, ego’s, statussen en de politiek binnen een kleedkamer. En laat dat nou het enige onderdeel zijn waar Slot nog in moet groeien. Wat ook logisch is. Hij komt uit een cultuur waarin normen, waarden en bescheidenheid centraal staan, en belandt nu in een omgeving waar supersterren gewend zijn om hun zin te krijgen, waar een trainer direct moet laten zien wie de baas is, en waar 1 verkeerde beweging het halve medialandschap op je af stuurt. De analyses van Owen en Rooney raken precies dat punt. Salah is een legende, maar dit soort uitspraken zijn gewoon onprofessioneel en schadelijk richting team, trainer en club. En dus moet Slot nu doen wat elke grote manager in de top doet: opstaan, grenzen trekken en zijn autoriteit neerzetten. Niet omdat hij slecht presteert, maar juist omdat zijn positie als toptrainer dat nu vereist. Het is simpel tactisch heeft Slot het allang, dit is de menselijke managementlaag die hoort bij een topclub met supersterren. En dat is een leerproces waar bijna elke topcoach doorheen moet.
Salah heeft gewoon 100% gelijk. Slot de omhoog gehypte trainer is het helemaal kwijt en toont zich hier totaal niet geschikt om op een fatsoenlijke manier om te gaan met een wereldspeler. Zo'n spelers moet je niet opzij schuiven omdat ze in een dipje zitten maar juist managen op terug te komen. Slot valt hier nogal door de mand als "grote coach die spelers beter maakt". Het is volkomen duidelijk dat hij zijn eigen falen, de slechte resultaten van de laatste tijd, probeert te maskeren. Ook heel raar trouwens dat Liverpool eerst 2 gewonnen wedstrijden op rij van hem eist, die hij niet waarmaakt, maar vervolgens niet de (juiste!) beslissing maakt om hem te ontslaan. Dan moet je niks roepen. Al met al kan ik niet veel anders concluderen dat de "grote" Slot ook maar een doodgewone trainer is.
