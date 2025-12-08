Live voetbal

Van Hanegem wijst Van Persie terecht inzake Timber: 'Hij hoeft niet voor de camera te verschijnen'

Feyenoord-speler Quinten Timber
Foto: © Imago
9 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
8 december 2025, 10:08

Willem van Hanegem is in de bres gesprongen voor Quinten Timber. Als het aan het Feyenoord-icoon ligt dan is het aan de middenvelder zelf of hij zijn contract gaat verlengen bij Feyenoord. Van Hanegem stelt dan ook dat de kritiek van de Feyenoord-fans niet terecht is, terwijl trainer Robin van Persie in zijn ogen ook weinig recht van spreken heeft.

Timber beschikt bij Feyenoord over een aflopend contract en gesprekken over de verlenging hiervan hebben nog niets uitgehaald. De supporters van Feyenoord vinden het ondertussen wel welletjes en zijn van mening dat de 24-jarige middenvelder zijn toekomstplannen bekend moet maken. Op drie spandoeken kort voor de aftrap van het thuisduel met PEC stond de volgende tekst: Timber: duidelijkheid = eerlijkheid. Bijtekenen of vertrekken.”

Artikel gaat verder onder video

"Volgens mij moet hij dat helemaal zelf weten", is Van Hanegem glashelder in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Justin Bijlow heeft ook een aflopend contract en daar eist niemand van dat hij deze week nog bijtekent. Als Feyenoord dat zelf wel wil, want ze hebben volgens mij aangegeven dat ze het met hem voorlopig even aan te willen kijken."

Van Hanegem begrijpt het als Timber de situatie even aan wil kijken. "Voor de duidelijkheid moet de pers volgens Van Persie wel bij Timber zijn. Die schijnt geen interviews te geven en dat vindt Van Persie niet goed en dat heeft hij Timber ook gezegd", vervolgt Van Hanegem. De oud-voetballer laakt de opmerking van Van Persie, die het niet goed vindt dat Timber niet met de pers praat.

"Dan zou ik, als ik Timber was geweest, hebben gezegd: volgens mij was er een lange periode dat de pers bijna niet eens naar jou mocht kijken, laat staan iets vragen, toch Robin?", steunt Van Hanegem de middenvelder. "Bovendien is Timber geen aanvoerder van Feyenoord, dus hoeft hij niet voor de camera te verschijnen na afloop. Nee, volgens mij hebben de supporters van Feyenoord geen reden om boos te zijn", besluit het clubicoon.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Lees ook:
Karim El Ahmadi

PSV-aankoop Wanner imponeert El Ahmadi: 'Hij heeft wat weg van Ødegaard'

  • Gisteren, 20:24
  • Gisteren, 20:24
Politie bij De Kuip

Feyenoord schorst nieuwe medewerker (30) die verdacht wordt van vuurwerkaanval op ME

  • Gisteren, 20:03
  • Gisteren, 20:03
Noah Ohio valt bij FC Utrecht - FC Twente in voor Victor Jensen, op de achtergrond trainer Ron Jans

Plotselinge Utrecht-rentree Ohio heeft gevolgen voor vertrekwens: 'Situatie nu anders'

  • Gisteren, 17:56
  • Gisteren, 17:56
8 9 reacties
Reageren
9 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
342 Reacties
21 Dagen lid
876 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Goh, de hoeveelste keer is dit onderhand dat van Persie wordt aangepakt vanwege zijn gedrag of uitlatingen? Waar is de zelfreflectie van die jongen? Timber moet helemaal niks en de aanhang heeft niks te eisen. Hij heeft een contract en kan en mag dat gewoon uitdienen en vertrekken als hij dat wil. Ik denk trouwens niet dat het heel veel helpt als je ook nog "bijtekenen of vertrekken" gaat roepen middels een spandoek in het stadion. Die Timber gaat echt niet denken "oeh nou moet ik maar eens gaan opschieten".

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
692 Reacties
1.168 Dagen lid
5.031 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is de zoveelste keer dat iets wat hij gezegd zou hebben wederom niet klopt als je het terugluistert. Hij zegt dat de wens is dat Quinten blijft, maar dat het aan hem zelf is. En als je vragen daarover hebt dan moet je het hem vragen. Maar hij geeft geen interviews. Dan zegt van Persie dat een voetballer wel interviews zou moeten geven over het voetbal. Dus misschien is de media niet zo objectief als je hierboven denkt te lezen.

ERIMIR
4.094 Reacties
519 Dagen lid
38.875 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het lijkt mij logisch dat Timber niet gaat tekenen. Hij wil een stap maken naar de europese top bij een grote club. Als hij gaat tekenen wordt hij te duur en nu is hij dat niet en kan gaan cashen. Groot gelijk.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
692 Reacties
1.168 Dagen lid
5.031 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Quinten, voor mij als fan, is een geweldige speler die altijd heeft (geprobeerd) te leveren voor Feyenoord. Vaak dragend, vaak beslissend. En dat hij een stap wil zetten, zeker. En dat hij nu misschien zich niet helemaal happy voelt in zijn huidige rol, begrijpelijk (van iemand die als eerste in de basis stond en nu duidelijk moet concurreren). Ik denk dat het vanuit de supporters met name is vanwege zijn uitlatingen (wel aan het kijken naar contractverlenging, Feyenoord mocht wel iets aan hem verdienen etc). Als hij eerlijk is dat hij er niet uitkomt. No worries wat mij betreft, maar gewoon niet de schijn ophouden. Hij heeft een transfer allang verdient.

21
512 Reacties
32 Dagen lid
1.282 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik begrijp de supporters heel goed. Bijtekenen of vertrekken… Make a choice, before the choice makes you.

FrankdeG
204 Reacties
21 Dagen lid
500 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Timber lacht die supporters 10x uit. Hij bepaalt alles wel zelf. Feijenoord smeekt om bij te tekenen en Timber heeft genoeg mooie keuzes. Timber heeft alle troeven, feijenoord hoopt tevergeefs op genade van Timber. Die gaat gewoon lekker een mooi contract elders tekenen met een mooi tekenbonus en lacht al die supporters 10x uit.

Vrij Dag
292 Reacties
568 Dagen lid
405 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij staat nu onder contract, respecteert het en als het contract afgelopen is dan is het ook afgelopen.Zeer beschaafd en correct Dat kloese zich wezenloos heeft gekocht voor het middenveld is niet zijn schuld. Dat Persie hem gestraft heeft door de aanvierdersband af te pakken zegt veel over persie/kloes Smal, hoe ging dat ook akweer bij zijn overgang van Twente naar Feyenoord

FrankdeG
204 Reacties
21 Dagen lid
500 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed dat van Hanegem Van persie publiekelijk corrigeert. Zelfs de oude kromme snapt het nog en weet hoe het werkt. Ik ben bang dat de kritische van hanegem nu wel geweerd gaat worden door te kloese in de kuip.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
692 Reacties
1.168 Dagen lid
5.031 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Persie heeft gezegd dat Quinen wel interviews hoort te geven over voetbal. Dat zegt hij. Dat hij vindt dat een voetballer interviews hoort te geven over het spel. En leuk dat van Hanegem de carriere van van Persie erbij haalt, dat is wel een stukje geleden. Flauw gezegd, het is niet of van Hanegem zelf ooit een podcast in zijn carriere heeft gegeven - en dat kan natuurlijk ook niet. Maar tijden veranderen, en terugkijken als argument in de carriere van een ander is onzinnig. Van persie voetbalde iets minder in de tijd van het internet als quinten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
342 Reacties
21 Dagen lid
876 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Goh, de hoeveelste keer is dit onderhand dat van Persie wordt aangepakt vanwege zijn gedrag of uitlatingen? Waar is de zelfreflectie van die jongen? Timber moet helemaal niks en de aanhang heeft niks te eisen. Hij heeft een contract en kan en mag dat gewoon uitdienen en vertrekken als hij dat wil. Ik denk trouwens niet dat het heel veel helpt als je ook nog "bijtekenen of vertrekken" gaat roepen middels een spandoek in het stadion. Die Timber gaat echt niet denken "oeh nou moet ik maar eens gaan opschieten".

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
692 Reacties
1.168 Dagen lid
5.031 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is de zoveelste keer dat iets wat hij gezegd zou hebben wederom niet klopt als je het terugluistert. Hij zegt dat de wens is dat Quinten blijft, maar dat het aan hem zelf is. En als je vragen daarover hebt dan moet je het hem vragen. Maar hij geeft geen interviews. Dan zegt van Persie dat een voetballer wel interviews zou moeten geven over het voetbal. Dus misschien is de media niet zo objectief als je hierboven denkt te lezen.

ERIMIR
4.094 Reacties
519 Dagen lid
38.875 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het lijkt mij logisch dat Timber niet gaat tekenen. Hij wil een stap maken naar de europese top bij een grote club. Als hij gaat tekenen wordt hij te duur en nu is hij dat niet en kan gaan cashen. Groot gelijk.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
692 Reacties
1.168 Dagen lid
5.031 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Quinten, voor mij als fan, is een geweldige speler die altijd heeft (geprobeerd) te leveren voor Feyenoord. Vaak dragend, vaak beslissend. En dat hij een stap wil zetten, zeker. En dat hij nu misschien zich niet helemaal happy voelt in zijn huidige rol, begrijpelijk (van iemand die als eerste in de basis stond en nu duidelijk moet concurreren). Ik denk dat het vanuit de supporters met name is vanwege zijn uitlatingen (wel aan het kijken naar contractverlenging, Feyenoord mocht wel iets aan hem verdienen etc). Als hij eerlijk is dat hij er niet uitkomt. No worries wat mij betreft, maar gewoon niet de schijn ophouden. Hij heeft een transfer allang verdient.

21
512 Reacties
32 Dagen lid
1.282 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik begrijp de supporters heel goed. Bijtekenen of vertrekken… Make a choice, before the choice makes you.

FrankdeG
204 Reacties
21 Dagen lid
500 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Timber lacht die supporters 10x uit. Hij bepaalt alles wel zelf. Feijenoord smeekt om bij te tekenen en Timber heeft genoeg mooie keuzes. Timber heeft alle troeven, feijenoord hoopt tevergeefs op genade van Timber. Die gaat gewoon lekker een mooi contract elders tekenen met een mooi tekenbonus en lacht al die supporters 10x uit.

Vrij Dag
292 Reacties
568 Dagen lid
405 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij staat nu onder contract, respecteert het en als het contract afgelopen is dan is het ook afgelopen.Zeer beschaafd en correct Dat kloese zich wezenloos heeft gekocht voor het middenveld is niet zijn schuld. Dat Persie hem gestraft heeft door de aanvierdersband af te pakken zegt veel over persie/kloes Smal, hoe ging dat ook akweer bij zijn overgang van Twente naar Feyenoord

FrankdeG
204 Reacties
21 Dagen lid
500 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed dat van Hanegem Van persie publiekelijk corrigeert. Zelfs de oude kromme snapt het nog en weet hoe het werkt. Ik ben bang dat de kritische van hanegem nu wel geweerd gaat worden door te kloese in de kuip.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
692 Reacties
1.168 Dagen lid
5.031 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Persie heeft gezegd dat Quinen wel interviews hoort te geven over voetbal. Dat zegt hij. Dat hij vindt dat een voetballer interviews hoort te geven over het spel. En leuk dat van Hanegem de carriere van van Persie erbij haalt, dat is wel een stukje geleden. Flauw gezegd, het is niet of van Hanegem zelf ooit een podcast in zijn carriere heeft gegeven - en dat kan natuurlijk ook niet. Maar tijden veranderen, en terugkijken als argument in de carriere van een ander is onzinnig. Van persie voetbalde iets minder in de tijd van het internet als quinten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
13
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
15
29
40
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel