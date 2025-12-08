Willem van Hanegem is in de bres gesprongen voor Quinten Timber. Als het aan het Feyenoord-icoon ligt dan is het aan de middenvelder zelf of hij zijn contract gaat verlengen bij Feyenoord. Van Hanegem stelt dan ook dat de kritiek van de Feyenoord-fans niet terecht is, terwijl trainer Robin van Persie in zijn ogen ook weinig recht van spreken heeft.
Timber beschikt bij Feyenoord over een aflopend contract en gesprekken over de verlenging hiervan hebben nog niets uitgehaald. De supporters van Feyenoord vinden het ondertussen wel welletjes en zijn van mening dat de 24-jarige middenvelder zijn toekomstplannen bekend moet maken. Op drie spandoeken kort voor de aftrap van het thuisduel met PEC stond de volgende tekst: Timber: duidelijkheid = eerlijkheid. Bijtekenen of vertrekken.”
"Volgens mij moet hij dat helemaal zelf weten", is Van Hanegem glashelder in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Justin Bijlow heeft ook een aflopend contract en daar eist niemand van dat hij deze week nog bijtekent. Als Feyenoord dat zelf wel wil, want ze hebben volgens mij aangegeven dat ze het met hem voorlopig even aan te willen kijken."
Van Hanegem begrijpt het als Timber de situatie even aan wil kijken. "Voor de duidelijkheid moet de pers volgens Van Persie wel bij Timber zijn. Die schijnt geen interviews te geven en dat vindt Van Persie niet goed en dat heeft hij Timber ook gezegd", vervolgt Van Hanegem. De oud-voetballer laakt de opmerking van Van Persie, die het niet goed vindt dat Timber niet met de pers praat.
"Dan zou ik, als ik Timber was geweest, hebben gezegd: volgens mij was er een lange periode dat de pers bijna niet eens naar jou mocht kijken, laat staan iets vragen, toch Robin?", steunt Van Hanegem de middenvelder. "Bovendien is Timber geen aanvoerder van Feyenoord, dus hoeft hij niet voor de camera te verschijnen na afloop. Nee, volgens mij hebben de supporters van Feyenoord geen reden om boos te zijn", besluit het clubicoon.
Goh, de hoeveelste keer is dit onderhand dat van Persie wordt aangepakt vanwege zijn gedrag of uitlatingen? Waar is de zelfreflectie van die jongen? Timber moet helemaal niks en de aanhang heeft niks te eisen. Hij heeft een contract en kan en mag dat gewoon uitdienen en vertrekken als hij dat wil. Ik denk trouwens niet dat het heel veel helpt als je ook nog "bijtekenen of vertrekken" gaat roepen middels een spandoek in het stadion. Die Timber gaat echt niet denken "oeh nou moet ik maar eens gaan opschieten".
Het is de zoveelste keer dat iets wat hij gezegd zou hebben wederom niet klopt als je het terugluistert. Hij zegt dat de wens is dat Quinten blijft, maar dat het aan hem zelf is. En als je vragen daarover hebt dan moet je het hem vragen. Maar hij geeft geen interviews. Dan zegt van Persie dat een voetballer wel interviews zou moeten geven over het voetbal. Dus misschien is de media niet zo objectief als je hierboven denkt te lezen.
Quinten, voor mij als fan, is een geweldige speler die altijd heeft (geprobeerd) te leveren voor Feyenoord. Vaak dragend, vaak beslissend. En dat hij een stap wil zetten, zeker. En dat hij nu misschien zich niet helemaal happy voelt in zijn huidige rol, begrijpelijk (van iemand die als eerste in de basis stond en nu duidelijk moet concurreren). Ik denk dat het vanuit de supporters met name is vanwege zijn uitlatingen (wel aan het kijken naar contractverlenging, Feyenoord mocht wel iets aan hem verdienen etc). Als hij eerlijk is dat hij er niet uitkomt. No worries wat mij betreft, maar gewoon niet de schijn ophouden. Hij heeft een transfer allang verdient.
Timber lacht die supporters 10x uit. Hij bepaalt alles wel zelf. Feijenoord smeekt om bij te tekenen en Timber heeft genoeg mooie keuzes. Timber heeft alle troeven, feijenoord hoopt tevergeefs op genade van Timber. Die gaat gewoon lekker een mooi contract elders tekenen met een mooi tekenbonus en lacht al die supporters 10x uit.
Hij staat nu onder contract, respecteert het en als het contract afgelopen is dan is het ook afgelopen.Zeer beschaafd en correct Dat kloese zich wezenloos heeft gekocht voor het middenveld is niet zijn schuld. Dat Persie hem gestraft heeft door de aanvierdersband af te pakken zegt veel over persie/kloes Smal, hoe ging dat ook akweer bij zijn overgang van Twente naar Feyenoord
Van Persie heeft gezegd dat Quinen wel interviews hoort te geven over voetbal. Dat zegt hij. Dat hij vindt dat een voetballer interviews hoort te geven over het spel. En leuk dat van Hanegem de carriere van van Persie erbij haalt, dat is wel een stukje geleden. Flauw gezegd, het is niet of van Hanegem zelf ooit een podcast in zijn carriere heeft gegeven - en dat kan natuurlijk ook niet. Maar tijden veranderen, en terugkijken als argument in de carriere van een ander is onzinnig. Van persie voetbalde iets minder in de tijd van het internet als quinten.
