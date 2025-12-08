Willem van Hanegem is in de bres gesprongen voor . Als het aan het Feyenoord-icoon ligt dan is het aan de middenvelder zelf of hij zijn contract gaat verlengen bij Feyenoord. Van Hanegem stelt dan ook dat de kritiek van de Feyenoord-fans niet terecht is, terwijl trainer Robin van Persie in zijn ogen ook weinig recht van spreken heeft.

Timber beschikt bij Feyenoord over een aflopend contract en gesprekken over de verlenging hiervan hebben nog niets uitgehaald. De supporters van Feyenoord vinden het ondertussen wel welletjes en zijn van mening dat de 24-jarige middenvelder zijn toekomstplannen bekend moet maken. Op drie spandoeken kort voor de aftrap van het thuisduel met PEC stond de volgende tekst: Timber: duidelijkheid = eerlijkheid. Bijtekenen of vertrekken.”

"Volgens mij moet hij dat helemaal zelf weten", is Van Hanegem glashelder in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Justin Bijlow heeft ook een aflopend contract en daar eist niemand van dat hij deze week nog bijtekent. Als Feyenoord dat zelf wel wil, want ze hebben volgens mij aangegeven dat ze het met hem voorlopig even aan te willen kijken."

Van Hanegem begrijpt het als Timber de situatie even aan wil kijken. "Voor de duidelijkheid moet de pers volgens Van Persie wel bij Timber zijn. Die schijnt geen interviews te geven en dat vindt Van Persie niet goed en dat heeft hij Timber ook gezegd", vervolgt Van Hanegem. De oud-voetballer laakt de opmerking van Van Persie, die het niet goed vindt dat Timber niet met de pers praat.

"Dan zou ik, als ik Timber was geweest, hebben gezegd: volgens mij was er een lange periode dat de pers bijna niet eens naar jou mocht kijken, laat staan iets vragen, toch Robin?", steunt Van Hanegem de middenvelder. "Bovendien is Timber geen aanvoerder van Feyenoord, dus hoeft hij niet voor de camera te verschijnen na afloop. Nee, volgens mij hebben de supporters van Feyenoord geen reden om boos te zijn", besluit het clubicoon.