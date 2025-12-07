Quinten Timber ‘gijzelt’ Feyenoord, zo stelt Aad de Mos zondag bij Goedemorgen Eredivisie. De middenvelder heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomstplannen, terwijl zijn contract afloopt. Fans eisten zaterdagavond duidelijkheid van Timber middels een spandoek in De Kuip.
De supporters van Feyenoord vinden het de hoogste tijd dat Timber zijn toekomstplannen bekendmaakt. Op drie spandoeken kort voor de aftrap van het thuisduel met PEC stond de volgende tekst: Timber: duidelijkheid = eerlijkheid. Bijtekenen of vertrekken.”
Bij Goedemorgen Eredivisie wordt de actie besproken. “Zoals ik het las was het ook een steunbetuiging aan Feyenoord en de directie, waarvan ik weet dat ze er heel druk mee bezig zijn”, zegt Gerard Nijkamp, de technisch directeur van Sparta Rotterdam. “Ik vond het best wel een keer aardig om te zien. Eigenlijk wordt heel duidelijk gezegd: gijzel de club niet.”
De Mos vermoedt dat Timber bezig is aan zijn laatste seizoen in De Kuip. “Hij zal een aanbod hebben van een buitenlandse club. Daar ben ik van overtuigd. Hij gaat niet bijtekenen, dan had hij dat allang gedaan. Feyenoord heeft genoeg in kas om hem een uitzonderlijk contract te geven, maar dat is niet zo uitzonderlijk als het geld dat hij in het buitenland kan verdienen. Hij gijzelt de club daarmee. En hij zorgt ervoor dat Sem Steijn op de bank zit.”
Opvallend is dat Timber de laatste weken uit de media blijft en weigert na afloop voor camera’s te verschijnen. Trainer Robin van Persie zei daar niet blij mee te zijn. "Daar vind ik ook iets van. Ik vind dat hij dat meer moet doen en daar heb ik ook met Quinten over gesproken. Ik vind dat het erbij hoort om als speler interviews te geven, zeker als het over voetbal gaat. De laatste keer toen ik het daar met hem over had, was hij het ermee eens."
Feyenoord hoopt deze winter Quinten Timber nog te verkopen om alsnog een transfersom te incasseren. Tegelijkertijd zijn andere clubs zich bewust van zijn contractstatus: na de winterstop mag Timber vrij onderhandelen over een transfer voor de zomer van 2026. Voor Feyenoord is het dus een kwestie van kiezen: Timber overtuigen tot een contractverlenging of afwachten tot hij transfervrij de deur uit kan lopen. Volgens de regels mag Timber al een halfjaar voor het einde van zijn contract met andere clubs in gesprek gaan, en het lijkt aannemelijk dat dit proces binnenkort zal beginnen.
Zet die Timber op de tribune. Hij is nu niet een speler waarvan je zegt wauw hij maakt Feyenoord groot, nee hij profiteerd van wat Feyenoord voor hem heeft gedaan. Daarnaast houdt hij een speler op de bank die volgend jaar wel nog speler is van Feyenoord. Meneer die enorm vaal kapsonens heeft meteen op de bank zetten dan verpeeld hij ook zijn kansen voor het Nederlands Elftal. Wat heeft meneer niet te danken aan zijn medische begeleiding, alles en dan nog zo onsportief gedrag vertonen. Spelen met die gast en doet van persie het niet dan het bestuur hem op non actief zetten
