opereerde zaterdagavond als een 'eigen bv'tje' bij Feyenoord - PEC Zwolle, luidt de conclusie aan de analistentafel van ESPN. De 24-jarige linksbuiten stond negentig minuten op het veld tegen PEC (6-1 zege) en wilde graag een doelpunt maken, wat hem niet lukte.

Bij De Eretribune wordt verwezen naar een moment na een uur spelen. Timber schoot op de paal en wilde de rebound benutten, maar Borges onderschepte de bal en probeerde het met een schot uit de draai. De Portugees stuitte op keeper Tom de Graaff. “Hier was Timber wel een beetje boos. Borges moet er eigenlijk helemaal van afblijven.” Presentatrice Aletha Leidelmeijer merkt kort op: “Eigen bv’tje.” Been lacht: “Ja, eigen bv’tje. Hij was een beetje met zichzelf bezig om een goaltje te maken.”

Borges kwam afgelopen zomer voor minstens tien miljoen euro over van FC Porto, maar had tegen PEC pas zijn eerste basisplek van het seizoen in de Eredivisie. Daarvoor mocht hij slechts driemaal invallen. De teller staat inmiddels op één goal en één assist.

Van Persie tevreden over Borges

Trainer Robin van Persie zegt dat hij Borges goed vond spelen. “Het helpt natuurlijk ook dat je zo'n fantastische assist geeft vroeg in de wedstrijd”, doelt hij op de voorzet waaruit Ayase Ueda de 1-0 maakte. “Ik vond hem goed vanuit ons gameplan spelen, hij was balvast en ik vond hem logische keuzes maken. Ik heb het daar vaak over, want ik vind dat hij sneller een keuze kan maken. Vandaag deed hij dat een aantal keer heel goed. Hij speelde heel volwassen en had veel dreiging”, aldus Van Persie in gesprek met ESPN.

Voor Feyenoord gaat het vizier nu op de uitwedstrijd tegen FCSB in de Europa League. “Donderdag voelt als onze laatste kans in Europa. We weten waar we staan en beseffen dat het beter moet in Europa, maar dat willen we ook ontzettend graag. Wij gaan voor die laatste kans en alle focus ligt op die wedstrijd. We houden een heel klein beetje rekening met zondag (wedstrijd tegen Ajax, red.), maar willen tegen FCSB graag winnen.”