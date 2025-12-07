Gonçalo Borges opereerde zaterdagavond als een 'eigen bv'tje' bij Feyenoord - PEC Zwolle, luidt de conclusie aan de analistentafel van ESPN. De 24-jarige linksbuiten stond negentig minuten op het veld tegen PEC (6-1 zege) en wilde graag een doelpunt maken, wat hem niet lukte.
Bij De Eretribune wordt verwezen naar een moment na een uur spelen. Timber schoot op de paal en wilde de rebound benutten, maar Borges onderschepte de bal en probeerde het met een schot uit de draai. De Portugees stuitte op keeper Tom de Graaff. “Hier was Timber wel een beetje boos. Borges moet er eigenlijk helemaal van afblijven.” Presentatrice Aletha Leidelmeijer merkt kort op: “Eigen bv’tje.” Been lacht: “Ja, eigen bv’tje. Hij was een beetje met zichzelf bezig om een goaltje te maken.”
Borges kwam afgelopen zomer voor minstens tien miljoen euro over van FC Porto, maar had tegen PEC pas zijn eerste basisplek van het seizoen in de Eredivisie. Daarvoor mocht hij slechts driemaal invallen. De teller staat inmiddels op één goal en één assist.
Trainer Robin van Persie zegt dat hij Borges goed vond spelen. “Het helpt natuurlijk ook dat je zo'n fantastische assist geeft vroeg in de wedstrijd”, doelt hij op de voorzet waaruit Ayase Ueda de 1-0 maakte. “Ik vond hem goed vanuit ons gameplan spelen, hij was balvast en ik vond hem logische keuzes maken. Ik heb het daar vaak over, want ik vind dat hij sneller een keuze kan maken. Vandaag deed hij dat een aantal keer heel goed. Hij speelde heel volwassen en had veel dreiging”, aldus Van Persie in gesprek met ESPN.
Voor Feyenoord gaat het vizier nu op de uitwedstrijd tegen FCSB in de Europa League. “Donderdag voelt als onze laatste kans in Europa. We weten waar we staan en beseffen dat het beter moet in Europa, maar dat willen we ook ontzettend graag. Wij gaan voor die laatste kans en alle focus ligt op die wedstrijd. We houden een heel klein beetje rekening met zondag (wedstrijd tegen Ajax, red.), maar willen tegen FCSB graag winnen.”
@FC Bal op het dak: Mario Been trekt zich blijkbaar niet zoveel aan van de club dat hij zijn kritiek voor zich moet houden. Goed van hem. Gewoon zeggen wat je vindt. Borges is een overschatte voetballer die wat veel in zichzelf is gaan geloven omdat hij 2 keer wat goeds heeft gedaan op het veld.
De enige die hier een ‘eigen bv’tje’ runt is Mario Been zelf. Altijd dat goedkope scoren vanaf een warme studiostoel om jezelf weer even onder de aandacht te brengen. Iedereen die Feyenoord de afgelopen twintig jaar heeft gevolgd weet 1 ding. Been was zelf de slechtste trainer die we hebben gehad in dat tijdperk. Geen lijn, geen ontwikkeling, geen persoonlijkheid. Maar wel anderen verwijten dat ze voor eigen succes gaan. En dan dat commentaar op Borges. Alsof het raar is dat een speler die eindelijk lekker in de wedstrijd zit, bij een 5-0 voorsprong in De Kuip, hongerig is naar zijn eerste goal. Dat is juist wat je wil zien. Ambitie. Geen angst. Geen twijfel. Maar Been weet natuurlijk als geen ander hoe het is om dingen te verkloten in De Kuip, dus misschien projecteert hij gewoon. Als hij dan toch termen als “eigen bv’tje” wilt gebruiken, begin dan bij jezelf Mario. Want als er iemand al jaren leunt op een mediacarrière omdat zijn trainerscarrière nooit ergens op sloeg, dan is hij het.
