Feyenoord-middenvelder Luciano Valente heeft met zijn spel tegen PEC Zwolle (6-1) indruk gemaakt op Martijn Meerdink. De enkelvoudig international van het Nederlands elftal is dan ook van mening dat de 22-jarige middenvelder bij Oranje hoort.
Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord en heeft zich moeiteloos aangepast. De mulitfunctionele middenvelder is inmiddels dan ook niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Robin van Persie. De 22-jarige rechtspoot heeft inmiddels ook zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. In het WK-kwalificatieduel met Litouwen (4-0) kwam Valente als invaller binnen de lijnen.
Als het aan Meerdink ligt, dan blijft het niet bij die ene invalbeurt in Oranje. "Luciano Valente laat elke week zien dat hij bij Oranje hoort", aldus de gewezen rechtsbuiten in De Telegraaf. "Hij heeft de kwaliteit om één of twee spelers te passeren en dan een perfecte steekbal af te leveren. Dat deed hij voor Feyenoord bij de royale zege op PEC Zwolle een aantal keer. Er zijn niet zoveel spelers die daartoe in staat zijn. Als extra kwaliteit heeft Valente ook nog veel gif", gaat Meerdink verder.
Naast Valente heeft Meerdink ook nog plek voor een andere Feyenoorder in het Elftal van de Week van De Telegraaf. "De man van het weekeinde was natuurlijk Ayase Ueda. De Japanner liet zien wat een spits kan betekenen als hij vertrouwen krijgt. Hij betaalde het deze keer terug met vier doelpunten. Door zijn timing en zijn goede positionering kan hij geweldig koppen. Met zijn aanname bij zijn tweede goal liet hij zien waartoe hij over de grond in staat is. Nederland kan zijn borst nat maken op het WK", waarschuwt Meerdink bondscoach Ronald Koeman.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het bekende liedje: één of een paar goede wedstrijden spelen en er komt weer iemand langs die gaat vertellen dat je in Oranje moet of hoort. Waar is de tijd gebleven dat je eens een half jaar of een jaar constant en wekelijks heel goed moest presteren voordat je überhaupt bij de selectie kwam? Waarom zijn we in NL al decennia lang niet meer in staat om echte wereldtoppers af te leveren? Voetballers van uitzonderlijke klasse zoals vroeger Cruijff, van Basten, Robben of Bergkamp. We hebben ze niet, althans volgens mij niet. Nederland is als voetballand behoorlijk afgezakt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het bekende liedje: één of een paar goede wedstrijden spelen en er komt weer iemand langs die gaat vertellen dat je in Oranje moet of hoort. Waar is de tijd gebleven dat je eens een half jaar of een jaar constant en wekelijks heel goed moest presteren voordat je überhaupt bij de selectie kwam? Waarom zijn we in NL al decennia lang niet meer in staat om echte wereldtoppers af te leveren? Voetballers van uitzonderlijke klasse zoals vroeger Cruijff, van Basten, Robben of Bergkamp. We hebben ze niet, althans volgens mij niet. Nederland is als voetballand behoorlijk afgezakt.