Feyenoord-middenvelder heeft met zijn spel tegen PEC Zwolle (6-1) indruk gemaakt op Martijn Meerdink. De enkelvoudig international van het Nederlands elftal is dan ook van mening dat de 22-jarige middenvelder bij Oranje hoort.

Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord en heeft zich moeiteloos aangepast. De mulitfunctionele middenvelder is inmiddels dan ook niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Robin van Persie. De 22-jarige rechtspoot heeft inmiddels ook zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. In het WK-kwalificatieduel met Litouwen (4-0) kwam Valente als invaller binnen de lijnen.

Als het aan Meerdink ligt, dan blijft het niet bij die ene invalbeurt in Oranje. "Luciano Valente laat elke week zien dat hij bij Oranje hoort", aldus de gewezen rechtsbuiten in De Telegraaf. "Hij heeft de kwaliteit om één of twee spelers te passeren en dan een perfecte steekbal af te leveren. Dat deed hij voor Feyenoord bij de royale zege op PEC Zwolle een aantal keer. Er zijn niet zoveel spelers die daartoe in staat zijn. Als extra kwaliteit heeft Valente ook nog veel gif", gaat Meerdink verder.

Naast Valente heeft Meerdink ook nog plek voor een andere Feyenoorder in het Elftal van de Week van De Telegraaf. "De man van het weekeinde was natuurlijk Ayase Ueda. De Japanner liet zien wat een spits kan betekenen als hij vertrouwen krijgt. Hij betaalde het deze keer terug met vier doelpunten. Door zijn timing en zijn goede positionering kan hij geweldig koppen. Met zijn aanname bij zijn tweede goal liet hij zien waartoe hij over de grond in staat is. Nederland kan zijn borst nat maken op het WK", waarschuwt Meerdink bondscoach Ronald Koeman.