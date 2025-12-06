heeft zich opnieuw niet van zijn beste kant laten zien bij een wissel. De middenvelder van Fortuna Sittard werd zaterdagavond in het thuisduel met Ajax vroegtijdig naar de kant gehaald door trainer Danny Buijs en liep meteen door naar de kleedkamer.

Ihattaren begon bij Fortuna Sittard in de basis, maar mocht de negentig minuten opnieuw niet volmaken. Twintig minuten voor tijd wisselde Buijs de spelmaker bij een 1-3 achterstand. Zijn vervanger was Justin Lonwijk.

Artikel gaat verder onder video

Ihattaren hield zich ogenschijnlijk rustig toen bekend werd dat hij gewisseld werd, maar was overduidelijk niet blij. De blik van de middenvelder sprak boekdelen en na het verlaten van het veld gaf hij Buijs geen hand, maar liep hij meteen door naar de kleedkamer.

Ihattaren maakte twee weken geleden ook al veel misbaar bij een wissel, toen in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1). Hij moest destijds zelfs op het veld tot de orde geroepen worden door aanvoerder Ivo Pinto.

Op social media maakt Ihattaren veel los met zijn gedrag bij zijn wissel. “Ihattaren met een statement door direct naar de kleedkamer te gaan en niet naar de bank?”, vraagt een kijker, tevens supporter van Fortuna Sittard, zich bijvoorbeeld af. “Hij zag er wederom geïrriteerd uit bij de wissel (wat een voetballer overigens ook hoort te zijn als hij gewisseld wordt).”