Mohamed Ihattaren heeft zich opnieuw niet van zijn beste kant laten zien bij een wissel. De middenvelder van Fortuna Sittard werd zaterdagavond in het thuisduel met Ajax vroegtijdig naar de kant gehaald door trainer Danny Buijs en liep meteen door naar de kleedkamer.
Ihattaren begon bij Fortuna Sittard in de basis, maar mocht de negentig minuten opnieuw niet volmaken. Twintig minuten voor tijd wisselde Buijs de spelmaker bij een 1-3 achterstand. Zijn vervanger was Justin Lonwijk.
Ihattaren hield zich ogenschijnlijk rustig toen bekend werd dat hij gewisseld werd, maar was overduidelijk niet blij. De blik van de middenvelder sprak boekdelen en na het verlaten van het veld gaf hij Buijs geen hand, maar liep hij meteen door naar de kleedkamer.
Ihattaren maakte twee weken geleden ook al veel misbaar bij een wissel, toen in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1). Hij moest destijds zelfs op het veld tot de orde geroepen worden door aanvoerder Ivo Pinto.
Op social media maakt Ihattaren veel los met zijn gedrag bij zijn wissel. “Ihattaren met een statement door direct naar de kleedkamer te gaan en niet naar de bank?”, vraagt een kijker, tevens supporter van Fortuna Sittard, zich bijvoorbeeld af. “Hij zag er wederom geïrriteerd uit bij de wissel (wat een voetballer overigens ook hoort te zijn als hij gewisseld wordt).”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.