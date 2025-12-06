Live voetbal 18

Mohamed Ihattaren loopt meteen naar kleedkamer na wissel tegen Ajax

Mohamed Ihattaren Fortuna Ajax
Foto: © Imago
Demen Bülbül
6 december 2025, 20:44   Bijgewerkt: 20:56

Mohamed Ihattaren heeft zich opnieuw niet van zijn beste kant laten zien bij een wissel. De middenvelder van Fortuna Sittard werd zaterdagavond in het thuisduel met Ajax vroegtijdig naar de kant gehaald door trainer Danny Buijs en liep meteen door naar de kleedkamer.

Ihattaren begon bij Fortuna Sittard in de basis, maar mocht de negentig minuten opnieuw niet volmaken. Twintig minuten voor tijd wisselde Buijs de spelmaker bij een 1-3 achterstand. Zijn vervanger was Justin Lonwijk.

Ihattaren hield zich ogenschijnlijk rustig toen bekend werd dat hij gewisseld werd, maar was overduidelijk niet blij. De blik van de middenvelder sprak boekdelen en na het verlaten van het veld gaf hij Buijs geen hand, maar liep hij meteen door naar de kleedkamer.

Ihattaren maakte twee weken geleden ook al veel misbaar bij een wissel, toen in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1). Hij moest destijds zelfs op het veld tot de orde geroepen worden door aanvoerder Ivo Pinto.

Op social media maakt Ihattaren veel los met zijn gedrag bij zijn wissel. “Ihattaren met een statement door direct naar de kleedkamer te gaan en niet naar de bank?”, vraagt een kijker, tevens supporter van Fortuna Sittard, zich bijvoorbeeld af. “Hij zag er wederom geïrriteerd uit bij de wissel (wat een voetballer overigens ook hoort te zijn als hij gewisseld wordt).”

PSV bril!
257 Reacties
310 Dagen lid
656 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wanneer leert ie nou die emoties onder controle te houden.

Vrij Dag
285 Reacties
566 Dagen lid
390 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat was ik blij dat hij gewisseld werd.Wat kan die man ballen. Tegenstanders zijn bang voor hem: happen of niet? Maakt niet uit wat je doet. Hij neemt je toch te grazen. Mo is back

CG
2.786 Reacties
866 Dagen lid
13.429 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag Klopt helemaal, je hebt gelijk!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
12
4
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

