Oud-voetballer en trainer Glen De Boeck is in de nacht van zondag op maandag op 54-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Het Nieuwsblad. De Boeck kreeg afgelopen vrijdag een zware hersenbloeding, waarna hij in een diepe coma lag.

De Boeck begon zijn carrière als speler bij tweedeklasser FC Boom, waarna hij ook voor KV Mechelen en Anderlecht speelde. Tussen 1995 en 2005 werd hij driemaal kampioen bij laatstgenoemde club. Daarnaast kwam De Boeck 34 maal in actie voor de Rode Duivels, maar door diverse zware knieblessures moest hij in 2005 stoppen met voetballen.

Na zijn carrière als voetballer ging hij aan de slag als eerste assistent van Franky Vercauteren bij Anderlecht. Daarna ging hij op eigen benen staan bij achtereenvolgens Cercle Brugge en Germinal Beerschot, waarna hij in de zomer van 2011 aan de sla ging bij VVV-Venlo. Zijn trainerscarrière in Nederland was van korte duur, want na een 7-0 nederlaag tegen Heracles Almelo stapte hij op. In totaal had hij zestien wedstrijden de leiding bij de Limburgse club.

Na zijn avontuur in Nederland ging hij aan de slag bij Waasland-Beveren, Moeskroen, KV Kortrijk, KSC Lokeren en nogmaals een korte periode (negen wedstrijden) bij KV Kortrijk. De Boeck verloor eerder dit jaar zijn beide ouders in tragische omstandigheden: zijn vader overleed in februari op tachtigjarige leeftijd, zijn 77-jarige moeder werd onwel op de begrafenis en overleed een maand later. De Boeck is afgelopen nacht in het bijzijn van zijn familie overleden.