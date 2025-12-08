Voor Eredivisiekoploper PSV staat in de zesde speelronde van de Champions League een thuisduel met Atlético Madrid op het programma. Het elftal van trainer Peter Bosz zet dinsdagavond met een goed resultaat tegen de Spaanse grootmacht, die al jaren wordt getraind door Diego Simeone, een grote stap naar het bereiken van de volgende ronde. PSV - Atlético Madrid wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint PSV - Atlético Madrid?

De wedstrijd tussen PSV en Atlético Madrid op dinsdag 9 december begint om 18.45 uur. De UEFA heeft de ervaren Engelse scheidsrechter Michael Oliver aangewezen om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt PSV - Atlético Madrid uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

Ziggo Sport zendt het duel rechtstreeks uit op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 18.00 uur.

Hoe kijk je PSV - Atlético Madrid zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Atlético Madrid gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Hoe staan PSV en Atlético Madrid ervoor in de Champions League?

PSV vergaarde uit de eerste vijf speelronden acht punten en begint daardoor als nummer vijftien van de ranglijst aan het duel met Atlético. De Spanjaarden hebben één puntje meer en vinden we terug op de twaalfde plaats.

Als alle acht wedstrijden in de competitiefase gespeeld zijn, plaatsen de nummers 1 tot en met 8 van de ranglijst zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 strijden in de tussenronde om de overige acht plekken bij de laatste zestien. Voor de nummers 25 tot en met 36 valt het doek en is Europese uitschakeling een feit.