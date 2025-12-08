Wereldvoetbalbond FIFA heeft het besluit genomen om verplichte drinkpauzes te introduceren tijdens de wedstrijden van het WK 2026. In beide helften van iedere wedstrijd zal drie minuten lang een drinkpauze plaatsvinden, ongeacht de weersomstandigheden.

De nieuwe regel is bedoeld om de gezondheid van de spelers te waarborgen. De pauze begint 22 minuten na de start van iedere helft, al kan dat iets afwijken als er kort daarvoor toevallig een wedstrijdonderbreking is. "Dit zal ter plekke door de scheidsrechter worden besloten", aldus Manolo Zubiria, hoofd toernooiofficial voor het WK 2026, tegenover AP.

Het idee achter de verplichte pauzes is dat spelers in elke wedstrijd de kans krijgen om te hydrateren, wat met name in warme en vochtige omstandigheden van groot belang kan zijn. Het toernooi vindt plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Tijdens het recente WK voor clubs in de VS waren er drinkpauzes, maar alleen in wedstrijden waarin de hitte echt extreem werd. In sommige duels liep de temperatuur op tot ruim 38 graden Celsius.

“Ik heb geloof ik nog nooit in zúlke hitte gespeeld”, zei Benfica-spits Andreas Schjelderup na het duel met Bayern München. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat het gezond is, maar ik heb het gered.”

Ook Chelsea-middenvelder Enzo Fernández vertelde later in het toernooi hoe zwaar de omstandigheden waren: “Laatst werd ik tijdens een actie ineens duizelig. Ik moest zelfs gaan liggen, zo draaierig was ik. In deze temperaturen spelen is heel gevaarlijk, het is echt heel gevaarlijk.”