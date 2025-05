Tadic glashelder over mogelijke Ajax-terugkeer

gaat na een bewogen wedstrijd met Fenerbahce in op zijn toekomst. De oud-speler van Ajax wordt namelijk al weken in verband gebracht met een terugkeer naar zijn oude club.

Fenerbahce won vrijdagavond met 1-4 van Istanbul Basaksehir. De linksbuiten sprak na afloop over een zware wedstrijd: “Maar uiteindelijk waren wij de ploeg met de meeste kwaliteit en ik denk dat we dat hebben laten zien."

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de wedstrijd baarde Tadic opzien door teamgenoot Anderson Talisca bijna aan te vallen. De woede van Tadic ontstond na een armgebaar van Talisca. Nadat de Braziliaan boos werd omdat hij niet werd ingespeeld door Tadic, liet hij zijn onvrede blijken. De Serviër stormde vervolgens op Talisca af. Later legden de twee spelers hun onenigheid bij.

LEES OOK: Grote twijfels over Weghorst: 'Ik zie niet in waarom Ajax...'

Over het incident zegt de 36-jarige aanvaller: “Dit soort dingen kan gebeuren tijdens een wedstrijd. Ik vond Talisca's lichaamstaal niet leuk en wilde dat op dat moment corrigeren. Naar aanleiding van dit gedrag heb ik hem verteld wat ik ervan vond. Ik hoop dat hij het begreep. We hebben er daarna over gesproken. Als je adrenaline hoog is, kan dit soort dingen gebeuren.”

Ajax-terugkeer

Tadic wordt ook gevraagd naar Ajax, de club waaraan hij wordt gelinkt. De oud-aanvoerder van de Amsterdammers is glashelder: “Ik heb bij geen enkele club een contract getekend. Ajax is een belangrijke club voor mij, net als Fenerbahce, maar ik heb nog niet bij Ajax getekend. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt. Allereerst moet je respect hebben voor de club waar je voor speelt”, zo klinkt het vanuit Istanbul.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen 🔗

👉 Kijkers tweeten massaal over Ajax na Inter - Barça 🔗

👉 Marek Hamsik en Aleksandar Kolarov verschijnen plots op training Ajax 🔗

👉 Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten 🔗