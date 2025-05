Grote twijfels over Weghorst: 'Ik zie niet in waarom Ajax...'

Valentijn Driessen moet het nog zien of ook volgend seizoen nog onder contract staat bij Ajax. De spits kwam afgelopen zomer over van Burnley en is in zijn eerste seizoen regelmatig belangrijk geweest voor de Amsterdammers, maar is er desondanks (nog) niet in geslaagd een vaste basisplaats te veroveren. Mocht Ajax willen dat Weghorst deze zomer blijft, dan zou de club - zo zegt Driessen - hem ‘bepaalde toezeggingen’ moeten doen.

Er ging afgelopen zomer bijna geen dag voorbij zonder dat Ajax en Weghorst met elkaar in verband werden gebracht. Nog vóór de start van het Europees kampioenschap in Duitsland werd al duidelijk dat de Amsterdammers de spits terug naar de Eredivisie wilden halen. Weghorst stond op dat moment nog onder contract bij Burnley, dat zich moest opmaken voor een seizoen op het tweede niveau van Engeland. Daar zag Weghorst geen heil in. Eind augustus mocht hij zich dan eindelijk speler van Ajax noemen.

De oud-speler van onder meer AZ en Manchester United ging in Amsterdam de concurrentie aan met Brian Brobbey. Hoewel Brobbey een teleurstellende eerste seizoenshelft doormaakte en Weghorst op zijn beurt juist een aantal keer belangrijk was, koos Farioli na de winterstop voor Brobbey. Weghorst hielp Ajax begin februari op bezoek bij Fortuna Sittard als invaller aan drie punten, maar brak in dezelfde wedstrijd een teen. Daardoor stond hij bijna twee maanden aan de kant. Eenmaal hersteld was Weghorst meteen belangrijk voor zijn ploeg, met een doelpunt tegen Willem II en een assist tegen Sparta. Farioli bleef desondanks kiezen voor Brobbey.

‘Weghorst wil met Ajax de Champions League in’

Weghorst wordt nu gelinkt aan een overgang naar Besiktas, waar hij in het seizoen 2022/23 al een half jaar onder contract stond als huurling van Burnley. De Turken zien een terugkeer van Weghorst naar verluidt wel zitten. Mike Verweij verwacht niet dat Weghorst Ajax na één seizoen al gaat verlaten. “Ik denk dat Weghorst heel graag met Ajax Champions League wil spelen. Hij heeft ook een contract (tot medio 2026, red.). Ik denk ook niet dat Ajax van hem af. Daarnaast denk ik, en dat ziet Wout altijd, dat hij kansen ziet om gewoon eerste spits bij Ajax te worden”, zo zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Driessen heeft er zo zijn twijfels over. “Ik denk dat hij daar wel bepaalde toezeggingen voor moet krijgen. Ik denk niet dat Weghorst nog een jaar op de bank gaat zitten. Zo’n speler is het niet. Dan kiest hij gewoon voor het voetballen”, zegt Driessen. De verslaggever vraagt zich tevens af of de Champions League inderdaad zó doorslaggevend is. “De Champions League is natuurlijk leuk en aardig, maar als je bij Besiktas misschien geen 2,5 miljoen maar vijf miljoen euro op je bankrekening kan bijschrijven, dan is Wout Weghorst, denk ik, weg. Ik zie niet in waarom Ajax hem de toezegging gaat doen dat hij eerste spits wordt, zelfs niet als Brobbey weggaat.”

Brobbey staat naar verluidt op de nominatie om deze zomer te vertrekken bij Ajax. “Dan gaan ze ongetwijfeld op zoek naar een andere spits. En met Weghorst als eerste spits de Champions League in… Je kunt het doen, maar je wint niet veel. Dan zal er sowieso wat bij moeten komen”, aldus Driessen.

