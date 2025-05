'Weghorst kan Ajax na één seizoen verlaten voor verrassende terugkeer op het oude nest'

zou na één seizoen alweer kunnen vertrekken bij Ajax. De 32-jarige spits wordt in Turkije in verband gebracht met een terugkeer bij Besiktas, waar hij in de eerste helft van het seizoen 2022/23 een prima indruk maakte als huurling van Burnley.

Burnley had na de degradatie uit de Premier League geen plaats voor Weghorst en besloot de spits dan ook op huurbasis naar Turkije te laten vertrekken. Namens Besiktas liep de aanvaller keurig één op twee (achttien wedstrijden, negen goals), maar na het WK in Qatar - waar Weghorst met twee treffers een verlenging afdwong in de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië - haalde Erik ten Hag de spits naar Manchester United. Na een weinig productief halfjaar verhuurde Burnley de spits vervolgens aan Hoffenheim, waarna Ajax afgelopen zomer toesloeg en Weghorst voor zo'n 2,5 miljoen euro naar Amsterdam haalde.

LEES OOK: Weghorst neemt alle twijfels weg: ‘Ook daarin nu beter dan Brobbey’

Ajax-trainer Francesco Farioli gebruikt Weghorst dit seizoen vooral als pinchhitter achter eerste spits Brian Brobbey. In die rol was de aanvaller in totaal negen keer trefzeker. Hoewel zijn contract nog doorloopt tot medio 2026, zou Ajax deze zomer al afscheid van Weghorst kunnen gaan nemen. De spits werd eerder in verband gebracht met Trabzonspor, maar inmiddels zou Besiktas de beste papieren hebben om hem terug te halen naar de Turkse Süper Lig.

'Besiktas pakt na presidentsverkiezingen door voor Weghorst'

De club uit Istanbul lijkt komende zomer afscheid te gaan nemen van de Italiaan Ciro Immobile, die terug lijkt te gaan keren naar zijn vaderland. Op de shortlist met potentiële vervangers zou de naam van Weghorst bovenaan prijken, zo weet SporX. Besiktas, de huidige nummer vier van de Turkse competitie, zou zodra de presidentsverkiezingen afgerond zijn werk willen maken van de komst van Weghorst.

