'Ik denk dat Ajax er uiteindelijk voor gaat kiezen om Tadic binnenboord te halen'

Mike Verweij verwacht dat Ajax een serieuze poging gaat wagen om terug te halen. De Serviër trok in de zomer van 2023 na vijf jaar de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht en staat inmiddels twee seizoenen onder contract bij Fenerbahçe, maar hij wordt sinds zijn vertrek uit Amsterdam regelmatig in verband gebracht met een terugkeer. Tadic is in het bezit van een aflopend contract en Verweij denkt dat Ajax hem in eerste instantie wil terughalen als speler, alvorens een rol binnen te organisatie te krijgen.

Tadic keerde in de zomer van 2018 bij Ajax terug op de Nederlandse velden. Het huwelijk tussen Ajax en Tadic werd een groot succes. De linkspoot ontpopte zich al snel tot leider en publiekslieveling in het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag. Met Tadic als een van de absolute uitblinkers won Ajax in het seizoen 2018/19 niet alleen de landstitel en de beker, maar plaatste het zich ook op een haar na voor de finale van de Champions League. De Serviër zou uiteindelijk driemaal kampioen worden met Ajax (2019, 2021 en 2022).

Na het teleurstellend verlopen seizoen 2022/23 en de aanstelling van Sven Mislintat als technisch directeur, trok Tadic zijn conclusies en liet hij zijn contract bij Ajax ontbinden. De aanvaller vertrok transfervrij naar Fenerbahçe. Tadic is sindsdien regelmatig gelinkt aan een terugkeer naar Ajax. Vorige maand gebeurde dat nog. Het Turkse Fotomaç meldde dat er na twee jaar een einde komt aan de samenwerking tussen Fenerbahçe en Tadic. De Turkse topclub zou hebben besloten om het aflopende contract van de aanvaller niet te verlengen. Volgens de nieuwssite heeft Tadic al een principeakkoord met Ajax over een terugkeer naar Amsterdam.

‘Ik denk dat Ajax hem uiteindelijk weer heel graag binnenboord wil halen’

Zover is het echter (nog) niet, zo zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Vind ik een hele lastige, maar als ik ‘m gelijk mag toelichten…”, zo reageert Verweij in eerste instantie op de stelling van collega Pim Sedee dat Tadic ‘gaat terugkeren bij Ajax’. “Dan zeg ik eens. In de Turkse media staat inmiddels al 23 weken, denk ik, dat Tadic inmiddels al rond is. Daar is absoluut geen sprake van. Er moeten nu een heleboel puzzelstukjes worden gelegd bij Ajax en er zijn heel veel andere prioriteiten. Ik denk uiteindelijk dat Ajax hem weer heel graag binnenboord wil halen. Dat is dan waarschijnlijk om nog één jaar te voetballen en dan ook een rol te krijgen binnen de organisatie”, zo klinkt het.

Toen Tadic in 2018 bij Ajax terugkeerde op de Nederlandse velden, was hij met de club een contract tot de zomer van 2023 overeengekomen. Na het succesvolle seizoen besloten Ajax en Tadic hun overeenkomst open te breken, waardoor hij ook na 2023 verbonden zou blijven aan de recordkampioen. “Hij zal zich op sportcomplex de Toekomst ten minste tot medio 2026 gaan richten op het trainersvak. De exacte invulling daarvan wordt later bepaald”, zo klonk het destijds. Tadic vertrok in de zomer van 2023 echter naar Fenerbahçe. Verweij sluit een terugkeer dus niet uit. “Je kunt hem wel vergelijken met Perisic. Dat zijn gewoon de Balkanjongens die in heel veel opzichten het goede voorbeeld geven. Qua training, qua voeding, qua de sportschool in, vooroplopen. Ik heb het er weleens over gehad met Gravenberch, dat hij gewoon geel bal kreeg omdat hij ’s middags niet de sportschool in wilde gaan.”

“Ja, dit soort jongens wil je erbij hebben voor die jonge gasten die doorkomen”, vervolgt Verweij. “Ik denk dus dat Ajax er uiteindelijk wel voor gaat kiezen om Tadic binnenboord te halen.”

