‘Tadic vertrekt bij Fenerbahçe en heeft principeakkoord met Ajax’

Er komt na twee jaar een einde aan de samenwerking tussen Fenerbahçe en . De Turkse topclub heeft besloten om het aflopende contract van de Serviër niet te verlengen. Dat meldt het Turkse Fotomaç vrijdagmorgen althans. Volgens de nieuwssite heeft Tadic bovendien een principeakkoord met Ajax over een terugkeer naar Amsterdam. De aanvaller is na zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA in de zomer van 2023 meermaals in verband gebracht met een hereniging met de Nederlandse recordkampioen.

Tadic keerde in de zomer van 2018 bij Ajax terug op de Nederlandse velden. De linkspoot werd met veel bombarie binnengehaald door Ajax en groeide al snel uit tot absolute sterkhouder in het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag. Met Tadic in de gelederen kroonde Ajax zich driemaal tot kampioen van Nederland, won het tweemaal de KNVB-beker en reikte het in 2019 tot de halve finale van de Champions League. Het huwelijk tussen Ajax en Tadic was een groot succes, maar na het teleurstellend verlopen seizoen 2022/23 én de aanstelling van Sven Mislintat als technisch directeur, koos Tadic eieren voor zijn geld.

De Serviër maakte transfervrij de overstap naar Fenerbahçe. Voor die club speelde hij vooralsnog 104 wedstrijden, waarin hij goed was voor 29 doelpunten en 32 assists. Het einde van de samenwerking lijkt nu dus nabij. Volgens Fotomaç heeft Fenerbahçe besloten om afscheid te nemen van Tadic, die bij de Turkse grootmacht in het bezit is van een aflopend contract. Hij krijgt geen nieuw contract aangeboden. Volgens hetzelfde Fotomaç zou Tadic al met zijn oude club Ajax hebben gesproken én zelfs een principeakkoord hebben bereikt over een rentree in Amsterdam. Het is zeker niet voor het eerst dat Tadic in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Ajax. Dat gebeurde de afgelopen maanden regelmatig.

Turkse geruchtenstroom

De Turkse verslaggever Yagiz Sabuncuoglu meldde begin februari dat Tadic de intentie had om zijn aflopende contract bij Fenerbahçe te verlengen. Maar mochten beide partijen geen akkoord bereiken, dan zou er volgens de verslaggever een meerjarig contract klaarliggen bij Ajax, zo klonk het in februari. In de winterstop werd de linkspoot ook al gelinkt aan een hereniging met Ajax. Destijds schreven Turkse media dat voorzitter Ali Koç duidelijk gemaakt zou hebben dat spelers met een aflopend contract slechts onder één voorwaarde mogen blijven: als het kampioenschap wordt binnengehaald. Dat kan nog altijd, al is het wel een lastig verhaal geworden voor Fenerbahçe. Met nog zes speelronden voor de boeg, is de achterstand op koploper Galatasaray vijf punten.

In maart kwam de Turkse verslaggever Baris Yurduseven met een nieuw gerucht over een mogelijke hereniging tussen Ajax en Tadic. In een live-uitzending van TRT Spor verkondigde hij dat de partijen overeenstemming hebben bereikt over een contract dat komende zomer in moet gaan. Daar werd al snel op gereageerd door twee Ajax-watchers. “Overigens klopt de berichtgeving vanuit Turkije over Dusan Tadic en Ajax niet”, zo schreef Mike Verweij van De Telegraaf op X. Namens Voetbal International meldde Tim van Duijn: “Dusan Tadic staat op de lijst bij Ajax, maar nog allemaal niet zeker of hij terugkomt naar Amsterdam en zo ja, in wat voor rol. Nog allemaal te voorbarig en onzeker.”

Wat zegt Farioli?

Francesco Farioli liet zich eind maart uit over Tadic. De Italiaan was bijzonder lovend over de voormalig aanvoerder van Ajax. “Dusan is absoluut een geweldige speler. Hij is bijzonder voor Ajax. Volgens mij staat de club altijd open voor het verkennen van mogelijkheden. Maar hij staat onder contract bij Fenerbahçe. Speculeren over spelers van andere clubs is nooit netjes”, aldus de hoofdtrainer van de Amsterdammers in gesprek met Ajax TV.

