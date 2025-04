Ajax-volger heeft na AZ - Go Ahead genoeg gezien en doet beroep op Kroes: 'Terugkopen!'

Henk Spaan heeft tijdens de bekerfinale genoten van het optreden van . De middenvelder maakte in de zomer van 2022 de overstap van Go Ahead Eagles naar Ajax en na een moeizame start, is hij inmiddels niet meer weg te denken van het middenveld van de ploeg uit Deventer. Llansana riep tien jaar rond op het trainingscomplex van Ajax, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het desondanks niet. Volgens Spaan moeten de Amsterdammers hem terugkopen.

Go Ahead Eagles is bezig aan een indrukwekkend seizoen. De Deventenaren bezetten in de Eredivisie de zevende plaats en hebben momenteel slechts twee punten minder dan nummer vijf FC Twente. Ze zetten afgelopen maandag al de kroon op hun seizoen door in de bekerfinale na strafschoppen af te rekenen met AZ. Het elftal van trainer Paul Simonis herbergt veel uitblinkers. Llansana is daar één van. De middenvelder, geboren in Spanje, kwam dit seizoen vooralsnog 35 keer in actie, goed voor vier doelpunten en vier assists.

Artikel gaat verder onder video

Llansana genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding in Amsterdam. In 2012 maakte hij de overstap van Purmersteijn naar Ajax. Hij speelde 61 wedstrijden voor Jong Ajax, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet. Spaan, die Ajax al jaren volgt en regelmatig een kijkje neemt op De Toekomst, is hem desondanks niet vergeten. “Een tweede opvallende speler in de bekerfinale, naast Goes die volgens iedere insider die ik spreek buiten het veld een reuzenaardige gast moet zijn, vond ik Llansana. Ik ga nu niet roepen dat Ajax hem onmiddellijk moet terugkopen, maar hij maakte in de Eredivisie tot nu toe wel vier doelpunten en gaf twee assists, wat voor een nummer zes heel aardige cijfers zijn”, zo schrijft Spaan in eerste instantie in zijn rubriek op de website van Het Parool.

LEES OOK: Fans van Ajax en Feyenoord likken vingers af tijdens finale: 'Hij moet in De Kuip blijven!'

‘Llansana ging opvallen tegen PSV’

Waar Llansana dit seizoen dus een van de drijvende krachten is bij Go Ahead Eagles en in de bekerfinale tegen AZ een opvallende indruk achterliet, was dat in zijn Ajax-tijd wel anders. “Eerlijk is eerlijk: in de Ajaxjeugd moet ik hem talloze keren hebben zien spelen zonder dat ik aanleiding zag hem in mijn gouden boekje te noteren. Dat ze hem na twee jaar in Jong Ajax overdeden aan Go Ahead, nam ik voor kennisgeving aan”, zo schrijft Spaan. Dat was dus in de zomer van 2022. In de seizoenen 2020/21 en 2021/22 behoorde Llansana wel een aantal keer tot de wedstrijdselectie van Ajax 1. In de slotfase van het seizoen 2021/22 zat Llansana er zelfs steevast bij, maar Erik ten Hag liet hem geen enkele keer invallen - ook niet in de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen.

De middenvelder is sindsdien gegroeid, blijkt wel uit zijn optredens bij Go Ahead Eagles. Maar volgens Spaan heeft het wel even geduurd voordat hij ging opvallen. “Het was in de twee wedstrijden tegen PSV dat hij ging opvallen”, zo doelt Spaan op het tweeluik tussen Go Ahead Eagles en PSV eind februari/begin maart. De Deventenaren versloegen PSV eerst in de beker (1-2), en een paar dagen later in de competitie (3-2). “Llansana verliest de bal niet, draait de goede kant uit zodat hij in kleine ruimtes kan worden aangespeeld, mede dankzij een fijnbesnaarde techniek, en, belangrijk, ‘hij ziet het’. Weet je wat? Laat Ajax hem toch maar terugkopen”, zo klinkt het.

Llansana heeft bij Go Ahead Eagles nog een contract tot de zomer van 2026. Mocht hij zijn contract niet verlengen, dan lijkt deze zomer het ideale moment voor Go Ahead om hem te verkopen.

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Onthuld: dit zei Wouter Goes tegen penaltynemer Julius Dirksen 🔗

👉 Maaskant schetst somber perspectief voor bekerwinnaar Go Ahead 🔗

👉 De Busser verdient grof geld met weddenschap voor bekerfinale 🔗

👉 Valentijn Driessen heeft onheilspellende boodschap voor Go Ahead na bekerzege 🔗

👉Belgische media schrijven allemaal hetzelfde over AZ - Go Ahead 🔗

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van Basten schokt Rondo met uitspraak over Ajax 🔗

👉 Van der Gijp schrikt van Ajax-speler in Utrecht: 'Jeminee!' 🔗

👉 Van Hanegem pleit voor keiharde ingreep bij Ajax: 'Op dit moment gewoon beter' 🔗

👉 'Ajacied' juicht in gezicht van Wouter Goes, Ajax-fans smullen 🔗

👉 Dit is Jade Anna, de vriendin van voetballer Kenneth Taylor 🔗