Nu laat ook een teamgenoot zich uit over Brian Brobbey én Wout Weghorst

De invulling van de spitspositie bij Ajax is de laatste weken voer voor discussie. Francesco Farioli hield in de afgelopen wedstrijden ‘gewoon’ vast aan , maar de Amsterdammer beleeft een teleurstellend seizoen en kon ook in de voorbije duels zijn stempel niet drukken. maakt daarentegen een getergde indruk en was belangrijk voor zijn ploeg. Over wie er moet spelen heeft niets te zeggen, maar hij is wel onder de indruk van beide teamgenoten.

Brobbey was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. De beresterke spits was goed op dreef en speelde zich met zijn doelpunten in de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees kampioenschap in Duitsland. Daar kwam hij echter enkel in de slotminuten van de halve finale tegen Engeland binnen de lijnen. Een belangrijkere rol was er weggelegd voor Weghorst, die met onder meer een doelpunt tegen Polen een aandeel had in het ‘succes’ van Oranje.

Gedurende dat toernooi werd Weghorst al volop in verband gebracht met een overgang naar Ajax. De Amsterdammers hadden weliswaar al de beschikking over Chuba Akpom en Brobbey, maar besloten met Weghorst nóg een spits binnen te halen. Zijn komst bracht een interessante concurrentiestrijd teweeg. Francesco Farioli liet Brobbey en Weghorst in de eerste seizoenshelft om en om opdraven, maar Brobbey is na de winterstop toch echt de eerste keus in de punt van de aanval. Brobbey levert echter niet, terwijl Weghorst tijdens zijn invalbeurten wel degelijk het verschil weet te maken.

Wie de beste optie ook mag zijn; Sutalo is van zowel Brobbey als Weghorst onder de indruk. Tijdens een interview met het clubkanaal wordt de Kroaat gevraagd naar de duels met beide spitsen op het trainingsveld en of die hem helpen tijdens wedstrijden. “Ja, natuurlijk. We hebben de beste spitsen van de Eredivisie. Dus als ik bij de training met hen kan sparren, dan helpt dat natuurlijk enorm bij wedstrijden”, reageert Sutalo. De centrale verdediger is vooral onder de indruk van de kracht van Brobbey. “Heel sterk. Hij is echt sterk. Ik weet niet wie sterker is (Brobbey of hijzelf, red.). Hij is heel sterk in duels. Hij is goed in balbezit. Het is moeilijk om hem de bal af te pakken als hij z’n rug naar je toe heeft.”

Sutalo over de duels met De Jong

Volgens Sutalo zijn Brobbey en Weghorst de beste spitsen van de Eredivisie. Anderen zullen daar verschillend over denken en waarschijnlijk Luuk de Jong naar voren schuiven. De aanvoerder van PSV was tijdens de eerste onderlinge ontmoeting met Ajax van dit seizoen nog wel trefzeker, maar kon in de kraker op 30 maart jongstleden weinig tot niets uitrichten. Hoe Sutalo zich heeft voorbereid op de clash met De Jong? “Ik bereid me op elke wedstrijd voor. Ongeacht welke wedstrijd, we maken altijd een analyse van de tegenstander. We kijken naar de aanvallers en analyseren ze. Ik wist dat De Jong een heel sterke kopper is. Het is heel belangrijk om heel dicht bij hem te staan. Als je hem een beetje ruimte geeft, springt hij. Dus je moet altijd heel dicht bij hem staan.”

Sutalo stond inmiddels al vier keer tegenover De Jong. Op 29 oktober 2023, tijdens hun eerste ‘ontmoeting’, maakte De Jong een van de vijf Eindhovense treffers tijdens de 5-2 zege op Ajax. Een paar maanden later was de kopsterke spits opnieuw trefzeker tegen Ajax en Sutalo, ditmaal in de Johan Cruijff ArenA. Hij wist dus óók in november vorig jaar het net te vinden. Drie uit drie, maar bij de vierde clash had Sutalo eindelijk een goed antwoord op de klasse van De Jong. “Dat zijn de dingen die me geholpen hebben. En de rest is afhankelijk van wat er op het veld gebeurt. Daar heb je geen invloed op”, voegt de Kroaat er nog aan toe.

