Barcelona-speler heeft het gehad en schiet drie dagen na wedstrijd tegen Inter uit zijn slof

FC Barcelona-verdediger kwam dinsdagavond niet in actie tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League, maar staat desondanks in het middelpunt van de belangstelling. Volgens Catalunya Ràdio zou de Fransman dinsdagavond op de tribune van het Giuseppe Meazza zijn ongeloof hebben uitgesproken over het besluit van zijn trainer Hans-Dieter Flick om de net herstelde speeltijd te geven. Koundé komt op X met een duidelijk antwoord op dat bericht.

FC Barcelona kampte in de aanloop naar het treffen met Internazionale in de halve finale van de Champions League met nogal wat blessuregevallen. Naast Marc Casadó, die al langer aan de kant staat, ontbraken ook Alejandro Balde en Lewandowski in de heenwedstrijd tegen Internazionale. Tijdens dat duel viel ook Koundé nog eens uit met een blessure. De Fransman moest daardoor de return in Milaan aan zich voorbij laten gaan, evenals Balde. Lewandowski daarentegen was fit genoeg om op het vliegtuig te stappen én deel uit te maken van de selectie.

De Poolse doelpuntenmachine begon logischerwijs niet in de basis en leek zelfs helemaal geen minuten te krijgen van Flick. De Duitse trainer zag zijn ploeg in het eerste kwartier van de tweede helft een 2-0 achterstand wegpoetsen en dankzij een doelpunt van Raphinha zelfs de leiding nemen. Met nog een paar minuten te gaan stevende FC Barcelona af op de eerste finaleplaats sinds 2015, maar Flick besloot desondanks Lewandowski nog binnen de lijnen te brengen. De spits maakte in de blessuretijd zijn opwachting. Dat zou tot ongeloof hebben geleid bij Koundé.

‘Ongeloof en onbegrip bij Koundé’

Catalunya Ràdio berichtte van de week dat Koundé het volgende gezegd zou hebben op de tribune in Milaan: “Ik weet niet waarom hij speelt, hij zou niet moeten spelen in deze staat.” Koundé zou zich, volgens Catalunya Ràdio, niet hebben kunnen vinden in de beslissing van Flick om Lewandowski zo laat in de wedstrijd nog binnen de lijnen te brengen. De Pool was net hersteld van een blessure en komende zondag staat de belangrijke Clásico tegen Real Madrid op het programma. Met Lewandowski binnen de lijnen gaf FC Barcelona de voorsprong én finaleplaats nog uit handen. Internazionale maakte de 2-3 achterstand gedaan en dompelde de Catalanen in de tweede helft in diepe rouw (4-3).

Koundé moest lijdzaam toezien hoe zijn ploeggenoten alsnog onderuit gingen. In de nasleep van die nederlaag volgde het bericht over zijn uitlatingen over Lewandowski. Die zijn bij de Fransman in het verkeerde keelgat geschoten. Hij meldde zich afgelopen nacht op X en kwam met een duidelijke reactie op de berichtgeving door de Spaanse media. “Het verzinnen van opmerkingen en het vertellen van fabels is leuk en aardig, maar het is geen journalistiek is. Wat ook geen journalistiek is, is het doorgeven van informatie zonder de juistheid ervan te garanderen. Nu kunt u de tweet delen als u dat wil”, zo richt Koundé zich tot journalist Laia Tudel Prades (werkzaam bij onder meer Catalunya Ràdio), Catalunya Ràdio zelf én Sport.

Inventar comentarios y contar milongas esta muy bien pero no es periodismo.

Lo que tampoco es periodismo es transmitir información sin garantizar que sea verdadera. Ahora si, podéis transmitir el tuit si os apetece.@laiatudel @CatalunyaRadio @sport y los demás — Jules Kounde (@jkeey4) May 8, 2025

