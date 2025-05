'Onbegrijpelijke kortsluiting' bij FC Barcelona: vertrek in zomer wordt niet uitgesloten

Het valt niet uit te sluiten dat dinsdagavond zijn laatste Champions League-wedstrijd voor FC Barcelona heeft gespeeld. De Uruguayaan zette begin dit kalenderjaar weliswaar nog zijn handtekening onder een nieuw contract, maar laat al een lange tijd een teleurstellende indruk achter en is na de uitschakeling door Internazionale opnieuw het mikpunt van kritiek. Volgens Sport baart de vorm van Araújo ‘zorgen’ en zou de verdediger na het seizoen zomaar op de transferlijst geplaatst kunnen worden.

Araújo was lange tijd een publiekslieveling bij FC Barcelona. De Uruguayaan ging in veel wedstrijden voorop in de strijd en maakte vooral in de verhitte Clásico’s tegen Real Madrid indruk door Vinícius Júnior regelmatig uit de wedstrijd te houden. Maar sinds een jaar staat Araújo er een stuk minder goed op bij de eigen achterban. Dat heeft alles te maken met zijn optreden tegen Paris Saint-Germain in de return van de kwartfinale van de Champions League in het afgelopen seizoen. Daarin pakte Araújo, bij een 1-0 voorsprong, in de eerste helft een oliedomme rode kaart, die FC Barcelona uiteindelijk een plek in de halve finale zou kosten.

PSG maakte dankbaar gebruik van de situatie en zou uiteindelijk met 1-4 winnen, waardoor FC Barcelona opnieuw vroegtijdig klaar was in de Champions League. Ruim een jaar later is Araújo opnieuw het mikpunt van kritiek. Ditmaal vanwege zijn teleurstellende invalbeurt tegen Internazionale. “Hansi Flick moest Iñigo Martínez in de 76e minuut uit voorzorg vervangen. De Bask heeft dit seizoen enorm veel inzet getoond en met de 2-2 tussenstand achtte de trainer het gepast om een centrale verdediger als Araújo in te brengen”, zo schrijft Sport. Volgens de nieuwssite bestonden er lang geen twijfels over diens defensieve kwaliteiten, maar is Araújo ‘al een tijdje niet in vorm’.

LEES OOK: Spelers van FC Barcelona woedend: Pedri eist onderzoek van de UEFA

Sport spreekt van ‘onbegrijpelijke kortsluiting’ bij Araújo bij de 3-3 van Internazionale diep in de blessuretijd, waarbij de Uruguayaan zich eenvoudig liet aftroeven door de elf jaar oudere Francesco Acerbi. Volgens de krant ging Araújo in de verlenging opnieuw in de fout. “In de verlenging ging de fout niet zozeer om verdedigende basisvaardigheden, maar eerder om een van de punten waarop hij sterker had moeten zijn: fysieke gesteldheid. Thuram, die een basisplaats had, was Araújo met snelheid en kracht op de rechterflank te snel af en speelde de bal in het strafschopgebied, waarmee hij de aanzet gaf tot de vierde treffer van de Nerazzurri”, zo klinkt het.

Contract tot medio 2031

“Uiteraard is de verantwoordelijkheid gedeeld en het zou oneerlijk zijn om slechts in één richting te wijzen, maar de club heeft het gevoel dat Araújo’s niveau aanzienlijk is gedaald en daar maakt men zich zorgen over”, beschrijft Sport het gevoel dat heerst bij FC Barcelona. Een hard gelag voor de club, die begin dit kalenderjaar nog alles in het werk stelde om het contract van Araújo open te breken. Hij werd nadrukkelijk gelinkt aan een overgang naar Juventus en leek daar niet onwelwillend tegenover te staan, maar FC Barcelona slaagde erin hem te overtuigen om bij te tekenen. De verdediger zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2031 (!). Volgens Sport is hij desondanks ‘een van de spelers’ die in aanmerking komen voor een transfer.

Sport schreef in januari nog dat de vraagprijs voor Araújo een ‘mysterie’ is. Vier maanden later schrijft de krant dat de verdediger in de eerste tien dagen van de transferwindow is op te pikken voor een bedrag van zeventig miljoen euro. “Juventus bood 35 miljoen euro voor hem, een te laag bedrag voor Barça, maar Bayern was ook geïnteresseerd in zijn diensten. We zullen moeten afwachten hoe de zomermarkt zich ontwikkelt, maar FC Barcelona kan zich geen opeenvolging van fouten veroorloven die zo ernstig zijn als die van Araújo”, zo klinkt het. Flick zou op hem rekenen, maar de club ‘sluit absoluut geen enkel scenario uit’.

