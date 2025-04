'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf'

is dit seizoen onomstreden bij FC Barcelona en bezorgde zijn ploeg afgelopen zaterdag nog de eindzege van de Copa del Rey door in de finale tegen Real Madrid de winnende binnen te schieten. De Fransman heeft echter ook een zwakte. Hij kwam dit seizoen een paar keer te laat voor de wedstrijdbespreking en moest daarom in drie competitiewedstrijden plaatsnemen op de bank. Volgens Mundo Deportivo heeft Koundé een maatregel getroffen om te voorkomen dat hij nóg een keer te laat komt.

Koundé leek in de zomer van 2022 hard op weg naar Engeland, maar het was uiteindelijk FC Barcelona dat er met zijn handtekening vandoor ging. De Catalanen maakten enkele tientallen miljoenen euro’s over aan Sevilla en die keuze pakt vooralsnog uitstekend uit. Koundé kroonde zich tijdens zijn eerste seizoen bij FC Barcelona meteen tot landskampioen. Hij won bovendien de Supercopa. FC Barcelona en Koundé legden in januari van dit jaar opnieuw beslag op de Spaanse Supercup. Daar kwam afgelopen zaterdag de eindzege van de Copa del Rey bij, nadat Koundé diep in de verlenging de winnende maakte tegen Real Madrid.

‘Koundé heeft één tekortkoming’

De Fransman krijgt veel complimenten van Mundo Deportivo, dat hem vooral prijst om zijn aanpassingsvermogen. “Koundé is een uitstekende verdediger. Hij is een fysiek wonder dankzij zijn kracht en uithoudingsvermogen, en hij is ook veelzijdige speler omdat hij, ondanks het feit dat hij van nature een centrale verdediger is, zich perfect heeft aangepast aan de rol van vleugelverdediger. Hij viel zelfs op met zijn assists en zijn ‘runs’ in het strafschopgebied van de tegenstander”, zo klinkt het. De sportkrant slaat vervolgens een kritischere toon aan. “Hij heeft echter één minpunt, een tekortkoming, of hoe je het ook wil noemen: hij is soms onnauwkeurig. En dat is in de ogen van Hansi Flick bijna een doodzonde.”

De krant doelt daarmee niet op de passing van Koundé of zijn defensieve optredens, maar op het feit dat hij dit seizoen al een aantal keer te laat is geweest voor een wedstrijdbespreking. Het is al drie keer voorgekomen dat Koundé daardoor zijn basisplaats verloor. De Fransman moest het in de wedstrijden tegen Alavés, Espanyol én Rayo Vallecano doen met een invalbeurt, simpelweg omdat hij niet op tijd was voor de wedstrijdbespreking van Flick. “Hij kwam er steeds in de tweede helft in en de wedstrijd erna heroverde hij zijn basisplaats, maar het blijft een smet op zijn blazoen en een nadeel voor Barça, gezien Flicks onbuigzame aanpak”, zo klinkt het.

‘Koundé treft maatregel’

Mundo Deportivo wist vorige maand al te melden dat Flick niet blij was met de ‘onnauwkeurigheid’ van Koundé. De Fransman lijkt zijn lesje inmiddels te hebben geleerd. Volgens de sportkrant heeft de verdediger een ‘besluit’ genomen om te voorkomen dat hij in de toekomst nog eens te laat arriveert. “Hij heeft een aantal beveiligers van het team, die hen op reis en tijdens trainingskampen vergezellen, gevraagd hem vijftien minuten van tevoren te informeren voordat Flicks tactische briefing voor de wedstrijd begint. De Fransman heeft geprobeerd de situatie zelf op te lossen, maar is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het beter is dat iemand anders hem vertelt dat hij de hotelkamer moet verlaten en met zijn teamgenoten naar de afspraak met de coach moet gaan.”

De maatregel heeft Koundé vooralsnog geholpen. De rechtsback is na zijn reserverol tegen Rayo Vallecano op 17 februari niet meer te laat gekomen. Hij bleef op 22 april in de thuiswedstrijd tegen RCD Mallorca weliswaar op de bank, maar dat was een beslissing van Flick met het oog op de bekerfinale tegen Real Madrid een paar dagen later. In die finale greep Koundé dus de hoofdrol met zijn winnende treffer diep in de verlenging (3-2).

