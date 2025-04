Yamal reageert fel: ‘Dat slaat nergens op’

wil niets weten van de vergelijkingen tussen hem en . Volgens de zeventienjarige buitenspeler van FC Barcelona is de Argentijn de ‘beste voetballer ooit’. De vergelijkingen met Messi zijn volgens Yamal dan ook onzin.

Dinsdag precies twee jaar geleden maakte Yamal onder Xavi zijn debuut voor FC Barcelona. De aanvaller was toen pas vijftien jaar, negen maanden en zestien dagen oud. Sindsdien heeft de jongeling zich stormachtig ontwikkeld, met afgelopen zomer een hoofdrol in de Spaanse succesformatie op het Europees kampioenschap. Dit seizoen wisten de Catalanen de Spaanse beker al te winnen, terwijl ook de landstitel en Champions League nog serieus tot de opties behoren.

Omdat Yamal zijn loopbaan uitstekend is begonnen bij Barcelona, wordt hij regelmatig vergeleken met Messi. “Ik vergelijk mezelf niet met hem of met wie dan ook. Dat laat ik over aan de pers”, maakt de zeventienjarige duidelijk op de persconferentie voor het duel met Internazionale, geciteerd door NU.nl. “Ik ben bezig om mezelf elke dag te verbeteren en mijn eigen pad te volgen. Maar de vergelijkingen met Messi slaan nergens op. Hij is de beste voetballer ooit. Of er een Lamine-tijdperk aanbreekt? Ik hoop dat er een Barcelona-tijdperk aanbreekt.”

Yamal geeft toe uniek te zijn

Waar Yamal dus niets wil weten van de vergelijkingen met Messi, geeft hij wel toe dat hij een speciaal talent is. Woensdagavond kan hij alweer voor de honderdste keer in actie komen voor Barcelona. “Op mijn leeftijd hebben weinig spelers zo veel wedstrijden voor een club als Barça gespeeld. Niet iedereen kan op dit niveau en voor een club als Barça spelen.”

